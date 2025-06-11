Трамп висловився про розмову з Путіним— ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Олексій Кучеренко, очільник Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві Максим Бахматов, журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп та філософ Сергій Дацюк. Зокрема, вони обговорять заяву лідера США Дональда Трампа про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що в Україні добровольці допомагатимуть збивати ворожі безпілотники.

Серед інших тем:

США планують перевести 9000 нелегалів, зокрема з України, до військової бази Гуантанамо, — The Washington Post;

Шмигаль: Україна отримає майже 1,7 млрд фунтів від Британії на додаткову закупівлю зброї;

Трамп про розмову з Путіним: добре поговорили, але поки нічого з цього не вийшло;

Зеленський закликає обмежити ціну на російську нафту до 30 доларів.

Нагадаємо, 4 червня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Зокрема, сторони обговорили загострення ситуації на фронті.

Крім того, Кабмін запускає експериментальний проєкт, який дозволяє добровольцям заробляти на допомозі ППО.