Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, политолог Максим Несвитайлов, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, международный юрист, управляющий партнер юридической фирмы AGA Partners Аминат Сулейманова, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев, майор Виктор Трегубов и представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко. В частности, они обсудят слова лидера США Дональда Трампа относительно затягивания войны российским диктатором Владимиром Путиным.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Президент Владимир Зеленский указал на несоответствия в заявлении Кремля о перемирии. Кроме того, они отреагируют на итоги переговоров в Эр-Рияде.

Среди других тем:

В России забились в истерике из-за разговоров о будущем Запорожской АЭС;

Зеленский назвал самые сложные вопросы на переговорах с россиянами;

Залужный анонсировал художественную книгу о войне;

Буданов: Украина вернула из плена РФ почти 5 тыс. человек. Репатриировано более 7 тыс. тел павших;

У Путина заявили, что перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций.

Напомним, Трамп предположил, что Путин может затягивать установление полного перемирия в Украине.

Также Зеленский заявил, что на восстановление Запорожской атомной электростанции нужно 2-2,5 года.