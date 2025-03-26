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Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

26 марта 2025 г. 13:14

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Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

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Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

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Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

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Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

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Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, политолог Максим Несвитайлов, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, международный юрист, управляющий партнер юридической фирмы AGA Partners Аминат Сулейманова, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев, майор Виктор Трегубов и представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко. В частности, они обсудят слова лидера США Дональда Трампа относительно затягивания войны российским диктатором Владимиром Путиным.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Президент Владимир Зеленский указал на несоответствия в заявлении Кремля о перемирии. Кроме того, они отреагируют на итоги переговоров в Эр-Рияде.

Среди других тем:

  • В России забились в истерике из-за разговоров о будущем Запорожской АЭС;
  • Зеленский назвал самые сложные вопросы на переговорах с россиянами;
  • Залужный анонсировал художественную книгу о войне;
  • Буданов: Украина вернула из плена РФ почти 5 тыс. человек. Репатриировано более 7 тыс. тел павших;
  • У Путина заявили, что перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций.

Напомним, Трамп предположил, что Путин может затягивать установление полного перемирия в Украине.

Также Зеленский заявил, что на восстановление Запорожской атомной электростанции нужно 2-2,5 года.

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23:59 Зеленский объяснил, почему снимать санкции с РФ неуместно

23:52 Столбики термометров удивят — какой будет погода завтра

23:40 Россия ударила возле ОСК Металлист во время игры в футбол — видео

23:39 Путин скоро умрет, — Зеленский о страхах диктатора РФ

23:09 ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:14 Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

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