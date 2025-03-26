Трамп висловився про дії Путіна щодо війни — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, політолог Максим Несвітайлов, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, міжнародна юристка, керуюча партнерка юридичної фірми AGA Partners Амінат Сулейманова, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв, майор Віктор Трегубов та речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Зокрема, вони обговорять слова лідера США Дональда Трампа щодо затягування війни російським диктатором Володимиром Путіним.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Президент Володимир Зеленський вказав на невідповідності у заяві Кремля щодо перемирʼя. Крім того, вони відреагують на підсумки переговорів в Ер-Ріяді.

Серед інших тем:

У Росії забилися в істериці через розмови про майбутнє Запорізької АЕС;

Зеленський назвав найскладніші питання на переговорах з росіянами;

Залужний анонсував художню книгу про війну;

Буданов: Україна повернула з полону РФ майже 5 тис. людей. Репатрійовано понад 7 тис. тіл полеглих;

У Путіна заявили, що перемир'я в Чорному морі почне діяти тільки після зняття санкцій.

Нагадаємо, Трамп припустив, що Путін може затягувати встановлення повного перемир’я в Україні.

Також Зеленський заявив, що на відновлення Запорізької атомної електростанції потрібно 2–2,5 роки.