Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2025 г. 8:00

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года. Американский лидер заявил, что в этом может помочь Евросоюз и НАТО.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Главной темой сегодняшнего утреннего эфира станут результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Лидер Соединенных Штатов очертил возможности по возвращению всех украинских территорий в пределах международно признанных границ.

Гости эфира

Говорить на актуальные темы в эфире Ранок.LIVE будут:

  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Нариман Джелялов;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;
  • эксперт по легализации иностранцев в Польше Евгений Семеняка;
  • председатель Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж;
  • первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
  • заместитель командира полка беспилотных систем "Kraken 1654", 3-го армейского корпуса Олег Романов.

Напомним, Владимир Зеленский назвал заявление Трампа "о границах 91" хорошим сигналом для Украины.

А также французский президент Эмманюэль Макрон поддержал заявление Трампа об оказании помощи Украине в войне с Россией.

