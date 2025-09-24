Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года. Американский лидер заявил, что в этом может помочь Евросоюз и НАТО.
О чем эфир
Главной темой сегодняшнего утреннего эфира станут результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Лидер Соединенных Штатов очертил возможности по возвращению всех украинских территорий в пределах международно признанных границ.
Гости эфира
Говорить на актуальные темы в эфире Ранок.LIVE будут:
- эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Нариман Джелялов;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;
- эксперт по легализации иностранцев в Польше Евгений Семеняка;
- председатель Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж;
- первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
- исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
- заместитель командира полка беспилотных систем "Kraken 1654", 3-го армейского корпуса Олег Романов.
Напомним, Владимир Зеленский назвал заявление Трампа "о границах 91" хорошим сигналом для Украины.
А также французский президент Эмманюэль Макрон поддержал заявление Трампа об оказании помощи Украине в войне с Россией.