Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года. Американский лидер заявил, что в этом может помочь Евросоюз и НАТО.

О чем эфир

Главной темой сегодняшнего утреннего эфира станут результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Лидер Соединенных Штатов очертил возможности по возвращению всех украинских территорий в пределах международно признанных границ.

Гости эфира

Напомним, Владимир Зеленский назвал заявление Трампа "о границах 91" хорошим сигналом для Украины.

А также французский президент Эмманюэль Макрон поддержал заявление Трампа об оказании помощи Украине в войне с Россией.