Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що Україна зможе повернутися до кордонів 1991 року. Американський лідер заявив, що у цьому може допомогти Євросоюз і НАТО.
Про що ефір
Головною темою сьогоднішнього ранкового ефіру стануть результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Лідер Сполучених Штатів окреслив можливості щодо повернення усіх українських територій в межах міжнародно визнаних кордонів.
Гості ефіру
Говорити на актуальні теми в ефірі Ранок.LIVE будуть:
- експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
- Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Наріман Джелялов;
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність " Ірина Никорак;
- експерт з легалізації іноземців у Польщі Євгеній Семеняка;
- голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж;
- перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран;
- виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
- заступник командира полку безпілотних систем "Kraken 1654", 3-го армійського корпусу Олег Романов.
Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав заяву Трампа "про кордони 91" гарним сигналом для України.
А також французький президент Емманюель Макрон підтримав заяву Трампа про надання допомоги Україні у війні з Росією.