Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2025 р. 08:00

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що Україна зможе повернутися до кордонів 1991 року. Американський лідер заявив, що у цьому може допомогти Євросоюз і НАТО.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Головною темою сьогоднішнього ранкового ефіру стануть результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Лідер Сполучених Штатів окреслив можливості щодо повернення усіх українських територій в межах міжнародно визнаних кордонів.

Гості ефіру

Говорити на актуальні теми в ефірі Ранок.LIVE будуть:

  • експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
  • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Наріман Джелялов;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність " Ірина Никорак;
  • експерт з легалізації іноземців у Польщі Євгеній Семеняка;
  • голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж;
  • перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
  • заступник командира полку безпілотних систем "Kraken 1654", 3-го армійського корпусу Олег Романов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав заяву Трампа "про кордони 91" гарним сигналом для України.

А також французький президент Емманюель Макрон підтримав заяву Трампа про надання допомоги Україні у війні з Росією. 

