Трамп требует решений по войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил о возможных решениях относительно полномасштабной войны в Украине. Он сказал, что приближается момент, когда будет необходимо принимать некоторые решения.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 8 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун;

легендарный пилот, командир крупнейшего в мире самолета АН 225 "Мрия" и АН 124 "Руслан" Дмитрий Антонов;

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

общественный деятель, народный депутат 1, 2, 3, 4 и 6 созывов Тарас Стецькив;

политолог, доктор политических наук Анна Малкина;

исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;

народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что недавно Трамп снова высказался о полномасштабной войне России против Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о том, что предложение о прекращении огня в силе.