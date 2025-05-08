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Трамп требует решений по войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп требует решений по войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможных решениях относительно полномасштабной войны в Украине. Он сказал, что приближается момент, когда будет необходимо принимать некоторые решения.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 8 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун;
  • легендарный пилот, командир крупнейшего в мире самолета АН 225 "Мрия" и АН 124 "Руслан" Дмитрий Антонов;
  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • общественный деятель, народный депутат 1, 2, 3, 4 и 6 созывов Тарас Стецькив;
  • политолог, доктор политических наук Анна Малкина;
  • исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что недавно Трамп снова высказался о полномасштабной войне России против Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о том, что предложение о прекращении огня в силе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона