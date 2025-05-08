Трамп требует решений по войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил о возможных решениях относительно полномасштабной войны в Украине. Он сказал, что приближается момент, когда будет необходимо принимать некоторые решения.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 8 мая.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун;
- легендарный пилот, командир крупнейшего в мире самолета АН 225 "Мрия" и АН 124 "Руслан" Дмитрий Антонов;
- эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
- общественный деятель, народный депутат 1, 2, 3, 4 и 6 созывов Тарас Стецькив;
- политолог, доктор политических наук Анна Малкина;
- исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
- народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Напомним, что недавно Трамп снова высказался о полномасштабной войне России против Украины.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о том, что предложение о прекращении огня в силе.