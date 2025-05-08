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Трамп вимагає рішень щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп вимагає рішень щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

08 травня 2025 р. 08:00

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Президент США Дональд Трамп заявив про можливі рішення щодо повномасштабної війни в Україні. Він сказав, що наближається момент, коли буде необхідно ухвалювати деякі рішення.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 8 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун;
  • легендарний пілот, командир найбільшого у світі літака АН 225 "Мрія" та АН 124 "Руслан" Дмитро Антонов;
  • експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
  • громадський діяч, народний депутат 1, 2, 3, 4 та 6 скликань Тарас Стецьків;
  • політологиня, докторка політичних наук Ганна Малкіна;
  • виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп знову висловився про повномасштабну війну Росії проти України.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про те, що пропозиція щодо припинення вогню в силі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона