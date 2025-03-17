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Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

17 марта 2025 г. 20:45

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вышел с важным заявлением. Речь идет, в частности, и об Украине.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

Заявление Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп посетил Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне в округе Колумбия и принял участие в заседании совета директоров. Слушайте обращение президента США в прямом эфире!

Напомним, Европейский Союз подтвердил выход США из группы мониторинга военных преступлений России. Речь идет об агрессии оккупантов в Украине.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, которые выдал экс-президент США Джо Байден, являются недействительными. Они якобы были подписаны не лично им.

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

16 марта 2025
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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

14 марта 2025
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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE