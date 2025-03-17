Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вышел с важным заявлением. Речь идет, в частности, и об Украине.
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Заявление Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп посетил Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне в округе Колумбия и принял участие в заседании совета директоров. Слушайте обращение президента США в прямом эфире!
Напомним, Европейский Союз подтвердил выход США из группы мониторинга военных преступлений России. Речь идет об агрессии оккупантов в Украине.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, которые выдал экс-президент США Джо Байден, являются недействительными. Они якобы были подписаны не лично им.