Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вийшов з важливою заявою. Йдеться, зокрема, і про Україну.

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Заява Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп відвідав Центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні в окрузі Колумбія та взяв участь у засіданні ради директорів. Слухайте звернення президента США у прямому ефірі!

Нагадаємо, Європейський Союз підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів Росії. Йдеться про агресію окупантів в Україні.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що помилування, які видав експрезидент США Джо Байден, є недійсними. Вони нібито були підписані не особисто ним.