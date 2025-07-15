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Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

15 июля 2025 г. 22:09

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Президент США Дональд Трамп планирует выступить на саммите в Питтсбурге, штат Пенсильвания, во вторник, 15 июля. Ожидается, что политик также сделает заявления о войне в Украине.

Смотрите выступление Трампа в прямом эфире на Новини.LIVE.

Трамп на саммите в Пенсильвании 15 июля

Американский президент посетит Пенсильванский энергетический и инновационный саммит в Питтсбурге, где он также выступит с речью. Вероятно, Трамп скажет несколько слов о войне России против Украины.

Напомним, что глава Белого дома сделал заявление относительно ударов Украины вглубь России, в частности по Москве и Санкт-Петербургу. Он опроверг публикации в СМИ относительно его "разрешения" наносить удары по вышеупомянутым городам.

В то же время СМИ заметили, что Трамп изменил свое отношение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Теперь американский президент вместо выражать неблагодарность восхищается украинским мужеством.

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