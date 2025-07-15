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Трамп вийшов з новими заявами в прямий ефір — що каже про Україну

Трамп вийшов з новими заявами в прямий ефір — що каже про Україну

15 липня 2025 р. 22:09

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22:09 Трамп вийшов з новими заявами в прямий ефір — що каже про Україну

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Президент США Дональд Трамп планує виступити на саміті в Піттсбурзі, штат Пенсильванія, в вівторок, 15 липня. Очікується, що політик також зробить заяви про війну в Україні.

Дивіться виступ Трампа в прямому ефірі на Новини.LIVE.

Трамп на саміті в Пенсильванії 15 липня

Американський президент відвідає Пенсильванський енергетичний та інноваційний саміт у Піттсбурзі, де він також виступить із промовою. Ймовірно, Трамп скаже кілька слів щодо війни Росії проти України.

Нагадаємо, що очільник Білого дому зробив заяву щодо ударів України вглиб Росії, зокрема по Москві та Санкт-Петербургу. Він спростував публікації у ЗМІ щодо його "дозволу" завдавати ударів по вищезазначених містах. 

Водночас ЗМІ помітили, що Трамп змінив своє ставлення до Президента України Володимира Зеленського. Тепер американський президент замість висловлювати невдячність захоплюється українською мужністю. 

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