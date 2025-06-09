Трамп вышел с важным заявлением — прямой эфир из США

Президент США Дональд Трамп присоединился к круглому столу на мероприятии Invest America в понедельник, 9 июня. Во время события американский лидер сделает ряд важных заявлений.

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Трамп из США в прямом эфире

В понедельник, 9 июня, проходит заседание круглого стола Invest America. На мероприятии присутствует Дональд Трамп, который выступит с рядом заявлений.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о своих отношениях с Трампом. По его словам, после встречи в Ватикане общение стало теплее.

Также мы сообщали, что украинский боксер Александр Усик пригласил Трампа пожить в Украине. Чемпион даже предложил для гостеприимства свой дом.