Трамп вийшов із важливою заявою — прямий ефір зі США

Президент США Дональд Трамп долучився до круглого столу на заході Invest America в понеділок, 9 червня. Під час події американський лідер зробить низку важливих заяв.

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Трамп із США в прямому ефірі

У понеділок, 9 червня, відбувається засідання круглого столу Invest America. На заході присутній Дональд Трамп, який виступить із низкою заяв.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відверто розповів про свої стосунки з Трампом. За його словами, після зустрічі у Ватикані спілкування стало теплішим.

Також ми повідомляли, що український боксер Олександр Усик запросив Трампа пожити в Україні. Чемпіон навіть запропонував для гостин свій будинок.