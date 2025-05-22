Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция arrow
Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция

Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция

22 мая 2025 г. 22:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция

Text

США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

Text

Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая 2025
Text

Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Text

Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия

Text

Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

Text

Зеленский готов к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2025
Text

Трамп и Хегсет вышли со срочным заявлением по войне — трансляция

Text

22:45 Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция

Text

17:50 США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая 2025
Text

19:00 Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Президент США Дональд Трамп вышел со срочным заявлением к гражданам Америки. Глава Белого дома снова выдвинет американцам новую инициативу.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Срочное обращение Трампа к гражданам США — прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп в прямом эфире выступит с новой инициативой. Make America Healthy Again: что именно он предложит американцам — смотрите в прямой трансляции.

Напомним, что недавно глава Белого дома во время разговора с лидерами ЕС заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов закончить полномасштабную войну в Украине.

В то же время, 21 мая, Трамп заявил о прогрессе в урегулировании войны России против Украины. По его словам, ключевым моментом стал разговор с главой Кремля Путиным.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:35 В Карпатах провал грунта — Укрзализныця меняет движение поездов

23:11 Человек с инвалидностью на ВВК — законность действий ТЦК

23:08 Зеленский признался, сколько раз он может подтянуться

23:07 Доставайте летнюю одежду — погода в Киеве на завтра

Text

22:45 Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:24 Залужный ответил, реально ли вернуть границы 1991 года

22:15 Почти бесплатно — как купить дачу в Германии за 50 евро

21:57 Не забывайте зонтик — какой будет погода во Львове завтра

21:54 Нужно давить — Сибига о планах РФ создать "буферную зону"

21:51 На Одесчине судили уроженца Молдовы за уклонение от мобилизации

23:35 В Карпатах провал грунта — Укрзализныця меняет движение поездов

23:11 Человек с инвалидностью на ВВК — законность действий ТЦК

23:08 Зеленский признался, сколько раз он может подтянуться

23:07 Доставайте летнюю одежду — погода в Киеве на завтра

22:24 Залужный ответил, реально ли вернуть границы 1991 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:15 Почти бесплатно — как купить дачу в Германии за 50 евро

21:57 Не забывайте зонтик — какой будет погода во Львове завтра

21:54 Нужно давить — Сибига о планах РФ создать "буферную зону"

21:51 На Одесчине судили уроженца Молдовы за уклонение от мобилизации

21:22 Украина предлагает ЕС принять участие в финансировании ВСУ

19:46 Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре

21 мая

22:33 Туристическая Одесса — насколько город готов к курортному сезону

19:43 Шесть лет Зеленский у власти — чем он запомнился одесситам

20 мая

19:44 В Одессе подорожали овощи и фрукты — как это повлияло на людей

19 мая

20:21 День основания Одессы — новая дата в истории города

17 мая

06:33 ВЛК без ТЦК — что нужно знать и как действовать

16 мая

19:46 Дадут ли переговоры с РФ шанс на мир — мнения одесситов

06:11 Абрикосы, черешня, мед — как морозы повлияли на урожай

15 мая

20:16 Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

Text

22:45 Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция

Text

17:50 США проверят помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая
Text

19:00 Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час