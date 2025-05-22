Трамп вышел со срочным заявлением к американцам — трансляция

Президент США Дональд Трамп вышел со срочным заявлением к гражданам Америки. Глава Белого дома снова выдвинет американцам новую инициативу.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Срочное обращение Трампа к гражданам США — прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп в прямом эфире выступит с новой инициативой. Make America Healthy Again: что именно он предложит американцам — смотрите в прямой трансляции.

Напомним, что недавно глава Белого дома во время разговора с лидерами ЕС заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов закончить полномасштабную войну в Украине.

В то же время, 21 мая, Трамп заявил о прогрессе в урегулировании войны России против Украины. По его словам, ключевым моментом стал разговор с главой Кремля Путиным.