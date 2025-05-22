Трамп вийшов із терміновою заявою до американців — трансляція

Президент США Дональд Трамп вийшов із терміновою заявою до громадян Америки. Очільник Білого дому знову висуне американцям нову ініціативу.

Про це інформують Новини.LIVE.

Термінове звернення Трампа до громадян США — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп у прямому ефірі виступить з новою ініціативою. Make America Healthy Again: що саме він запропонує американцям — дивіться у прямій трансляції.

Нагадаємо, що нещодавно очільник Білого дому під час розмови з лідерами ЄС заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчити повномасштабну війну в Україні.

Водночас, 21 травня, Трамп заявив про прогрес у врегулюванні війни Росії проти України. За його словами, ключовим моментом стала розмова з главою Кремля Путіним.