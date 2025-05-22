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Трамп вийшов із терміновою заявою до американців — трансляція

Трамп вийшов із терміновою заявою до американців — трансляція

22 травня 2025 р. 22:45

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Президент США Дональд Трамп вийшов із терміновою заявою до громадян Америки. Очільник Білого дому знову висуне американцям нову ініціативу.

Про це інформують Новини.LIVE.

Термінове звернення Трампа до громадян США — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп у прямому ефірі виступить з новою ініціативою. Make America Healthy Again: що саме він запропонує американцям — дивіться у прямій трансляції.

Нагадаємо, що нещодавно очільник Білого дому під час розмови з лідерами ЄС заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчити повномасштабну війну в Україні.

Водночас, 21 травня, Трамп заявив про прогрес у врегулюванні війни Росії проти України. За його словами, ключовим моментом стала розмова з главою Кремля Путіним.

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23:11 Людина з інвалідністю на ВЛК — законність дій ТЦК

23:08 Зеленський зізнався, скільки раз він може підтягнутися

23:07 Діставайте літній одяг — погода у Києві на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:24 Залужний відповів, чи реально повернути кордони 1991 року

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17:50 США перевірять допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:04 G7 готують рішення для Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час