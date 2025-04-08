Трамп отреагировал на массированные атаки РФ — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины. В то же время в Кремле заявили, что российский диктатор Путин якобы поддерживает идею прекращения огня в Украине.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 8 апреля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Доктор экономических наук — Василий Фурман;
- Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" — Игорь Романенко;
- Политический эксперт — Константин Матвиенко;
- Народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Ярослав Железняк;
- Директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог — Виталий Бала;
- Народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики — Дмитрий Соломчук.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- Зеленский объявил, что украинские военные проводят операцию в Белгородской области РФ;
- На прошлой неделе много говорили о Висбадене. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации. И я вам приоткрою завесу, как он создавался, - Залужный о Висбадене;
- Буданов заявил, что гражданином Украины нельзя считать человека, который не воюет и не помогает фронту;
- В Кремле заявили, что Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине;
- Макрон призвал РФ к бесспорному прекращению огня в Украине.
Напомним, что 7 апреля лидер США Дональд Трамп встретился с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Именно тогда президент Америки выразил недовольство массированными атаками РФ на Украину.
Кроме того, недавно госсекретарь США Марко Рубио сказал, что договоренность о прекращении огня между РФ и Украиной уже нарушали несколько раз.