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Трамп отреагировал на массированные атаки РФ — эфир День.LIVE

Трамп отреагировал на массированные атаки РФ — эфир День.LIVE

8 апреля 2025 г. 13:00

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины. В то же время в Кремле заявили, что российский диктатор Путин якобы поддерживает идею прекращения огня в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 8 апреля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Доктор экономических наук — Василий Фурман;
  • Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" — Игорь Романенко;
  • Политический эксперт — Константин Матвиенко;
  • Народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Ярослав Железняк;
  • Директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог — Виталий Бала;
  • Народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики — Дмитрий Соломчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Зеленский объявил, что украинские военные проводят операцию в Белгородской области РФ;
  • На прошлой неделе много говорили о Висбадене. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации. И я вам приоткрою завесу, как он создавался, - Залужный о Висбадене;
  • Буданов заявил, что гражданином Украины нельзя считать человека, который не воюет и не помогает фронту;
  • В Кремле заявили, что Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине;
  • Макрон призвал РФ к бесспорному прекращению огня в Украине.

Напомним, что 7 апреля лидер США Дональд Трамп встретился с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Именно тогда президент Америки выразил недовольство массированными атаками РФ на Украину.

Кроме того, недавно госсекретарь США Марко Рубио сказал, что договоренность о прекращении огня между РФ и Украиной уже нарушали несколько раз.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона