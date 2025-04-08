Трамп отреагировал на массированные атаки РФ — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины. В то же время в Кремле заявили, что российский диктатор Путин якобы поддерживает идею прекращения огня в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 8 апреля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Доктор экономических наук — Василий Фурман;

Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" — Игорь Романенко;

Политический эксперт — Константин Матвиенко;

Народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Ярослав Железняк;

Директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог — Виталий Бала;

Народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики — Дмитрий Соломчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Зеленский объявил, что украинские военные проводят операцию в Белгородской области РФ;

На прошлой неделе много говорили о Висбадене. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации. И я вам приоткрою завесу, как он создавался, - Залужный о Висбадене;

Буданов заявил, что гражданином Украины нельзя считать человека, который не воюет и не помогает фронту;

В Кремле заявили, что Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине;

Макрон призвал РФ к бесспорному прекращению огня в Украине.

Напомним, что 7 апреля лидер США Дональд Трамп встретился с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Именно тогда президент Америки выразил недовольство массированными атаками РФ на Украину.

Кроме того, недавно госсекретарь США Марко Рубио сказал, что договоренность о прекращении огня между РФ и Украиной уже нарушали несколько раз.