Трамп відреагував на масовані атаки РФ — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовані обстріли України. Водночас у Кремлі заявили, що російський диктатор Путін нібито підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 8 квітня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Доктор економічних наук — Василь Фурман;

Генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" — Ігор Романенко;

Політичний експерт — Костянтин Матвієнко;

Народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики — Ярослав Железняк;

Директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог — Віталій Бала;

Народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики — Дмитро Соломчук.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

Зеленський оголосив, що українські військові проводять операцію у Білгородській області РФ;

Минулого тижня багато говорили про Вісбаден. Цей штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації. І я вам привідкрию завісу, як він створювався, — Залужний про Вісбаден;

Буданов заявив, що громадянином України не можна вважати людину, яка не воює і не допомагає фронту;

У Кремлі заявили, що Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні;

Макрон закликав РФ до безперечного припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, що 7 квітня лідер США Дональд Трамп зустрівся з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Саме тоді президент Америки висловив невдоволення масованими атаками РФ на Україну.

Крім того, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо сказав, що домовленість про припинення вогню між РФ та Україною вже порушували кілька разів.