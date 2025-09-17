Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи для Украины, которые могут быть отправлены в ближайшее время. Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет стран НАТО.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начинается в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 17 сентября

Приглашенные гости:

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;

Богдан Кицак — народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития;

Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015);

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины;

Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ завершения войны — это четкие гарантии безопасности от США.

Трамп же комментируя возможную встречу с Зеленским на следующей неделе, сказал, что президенту Украины надо договариваться с Россией и заключать соглашение.