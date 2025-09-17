Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE arrow
Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025
Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2025
Text

21:00 Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025
Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи для Украины, которые могут быть отправлены в ближайшее время. Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет стран НАТО.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начинается в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 17 сентября

Приглашенные гости:

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
  • Богдан Кицак — народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития;
  • Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015);
  • Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины;
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ завершения войны — это четкие гарантии безопасности от США.

Трамп же комментируя возможную встречу с Зеленским на следующей неделе, сказал, что президенту Украины надо договариваться с Россией и заключать соглашение.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:37 Ямал появился обнаженным на снимке вместе со своей девушкой

08:29 Возле ЗАЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела

08:15 Бесплатная земля от государства — реально ли получить в 2025 году

08:15 Фриланд будет заниматься Украиной — какую должность займет

Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Финансовая помощь от УВКБ ООН — где доступны выплаты для ВПЛ

07:39 Дрон РФ атаковал маршрутку на Запорожье — есть пострадавший

07:35 В Украине сегодня отмечают День спасателя — история праздника

07:31 Кащук принес Карабаху победу над Бенфикой с Судаковым и Трубным

07:21 В Павлограде 101-летняя бабушка впервые оформила загранпаспорт

08:37 Ямал появился обнаженным на снимке вместе со своей девушкой

08:29 Возле ЗАЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела

08:15 Бесплатная земля от государства — реально ли получить в 2025 году

08:15 Фриланд будет заниматься Украиной — какую должность займет

08:00 Финансовая помощь от УВКБ ООН — где доступны выплаты для ВПЛ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 Дрон РФ атаковал маршрутку на Запорожье — есть пострадавший

07:35 В Украине сегодня отмечают День спасателя — история праздника

07:31 Кащук принес Карабаху победу над Бенфикой с Судаковым и Трубным

07:21 В Павлограде 101-летняя бабушка впервые оформила загранпаспорт

07:15 Кредиты в браке — кто будет возвращать долги в случае развода

06:33 Последние теплые дни — как изменилась стоимость отдыха в Коблево

16 сентября

19:43 Старт отопительного сезона в Одессе — будет ли тепло в домах

15 сентября

22:33 Фрукты не для всех — будет ли отечественная продукция этой зимой

19:43 Рост цен на продукты — что одесситы не могут себе позволить

06:33 Тюрьмы и невыплата зарплат — помощь украинским морякам

13 сентября

06:33 День украинского кино — чем живет сегодня Одесская киностудия

12 сентября

19:43 Одесса будущего — что изменили бы горожане, чтобы она была лучше

11 сентября

21:29 Блэкаут в Одессе — насколько горожане готовы к новым вызовам

19:47 Сезонные овощи и фрукты — как изменились цены на одесском Привозе

06:33 Цены в Грибовке на Одесчине снизились — стоимость в сентябре

Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

15 сентября
Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

16 сентября 2025 г. 18:07
Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

16 сентября 2025 г. 13:00
В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025 г. 8:00
В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

15 сентября 2025 г. 18:12
Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

15 сентября 2025 г. 13:05
Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025 г. 8:00
Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

12 сентября 2025 г. 21:00
Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

12 сентября 2025 г. 18:15

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации