Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи для Украины, которые могут быть отправлены в ближайшее время. Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет стран НАТО.
Эфир Ранок.LIVE 17 сентября
Приглашенные гости:
- Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
- Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
- Богдан Кицак — народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития;
- Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015);
- Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины;
- Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ завершения войны — это четкие гарантии безопасности от США.
Трамп же комментируя возможную встречу с Зеленским на следующей неделе, сказал, что президенту Украины надо договариваться с Россией и заключать соглашение.