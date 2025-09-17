Відео
Україна
Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE
Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025 р. 08:00

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України, які можуть бути відправлені найближчим часом. Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання України зброї з американських запасів за кошти країн НАТО.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочинається о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 17 вересня

Запрошені гості:

  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Олег Гетман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;
  • Богдан Кицак — народний депутат, "Слуга Народу",  комітет з питань економічного розвитку;
  • Віктор Ягун — генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015);
  • Михайло Непран — перший віце-президент торгово-промислової палати;
  • Олег Домбровський — полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України;
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний спосіб завершення війни — це чіткі гарантії безпеки від США

Трамп же коментуючи можливу зустріч із Зеленським наступного тижня, сказав, що президенту України треба домовлятися з Росією та укладати угоду.

