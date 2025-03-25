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Трамп ответил Зеленскому о влиянии России — эфир День.LIVE

Трамп ответил Зеленскому о влиянии России — эфир День.LIVE

25 марта 2025 г. 13:01

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Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

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Трамп созвал конференцию из-за войны в Украине — трансляция

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В Стамбуле спецназ атакует протестующих газом — трансляция

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Трамп ответил Зеленскому о влиянии России — эфир День.LIVE

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Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали военнослужащий ВСУ Владимир Омелян, военный эксперт Ян Матвеев, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, политтехнолог Тарас Загородний, представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак и доктор философии по политическим наукам Павел Лисянский. В частности, они обсудят ответ лидера США Дональда Трампа на слова президента Владимира Зеленского о влиянии России.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют итоги переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии. Кроме того, они обсудят заявление Госдепа Штатов, что Украина и РФ близки к завершению боевых действий.

Среди других тем:

  • Путину удалось повлиять на некоторых людей Трампа, — Зеленский в интервью Time;
  • Путин использует переговоры о прекращении огня для достижения более широких целей, — NYT;
  • Встреча в Эр-Рияде завершилась. Умеров назвал ключевой вопрос переговоров;
  • Переговоры в Саудовской Аравии: зачем делегации США и Украины изучали карту боев — Ермак ответил.

Напомним, группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий призывает администрацию Дональда Трампа передать Украине более 300 миллиардов долларов, полученных от конфискации российских активов.

Также 25 марта в Саудовской Аравии завершился второй день переговоров делегаций США и Украины.

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08:07 Стратегия готовности — в ЕС призывают иметь трехдневные запасы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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