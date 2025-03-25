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Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

25 березня 2025 р. 13:01

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13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025
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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025
Text

20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

Text

19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Text

17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
Text

17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Гостями ефіру День.LIVE стали військовослужбовець ЗСУ Володимир Омелян, військовий експерт Ян Матвеєв, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, політтехнолог Тарас Загородній, речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук, очільник Комітету економістів України Андрій Новак та доктор філософії з політичних наук Павло Лисянський. Зокрема, вони обговорять відповідь лідера США Дональда Трампа на слова Президента Володимира Зеленського щодо впливу Росії.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують підсумки переговорів делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Крім того, вони обговорять заяву Держдепу Штатів, що Україна та РФ близькі до завершення бойових дій.

Серед інших тем:

  • Путіну вдалося вплинути на деяких людей Трампа, — Зеленський в інтерв’ю Time;
  • Путін використовує переговори про припинення вогню для досягнення ширших цілей, — NYT;
  • Зустріч в Ер-Ріяді завершилася. Умеров назвав ключове питання переговорів;
  • Переговори в Саудівській Аравії: навіщо делегації США та України вивчали карту боїв — Єрмак відповів.

Нагадаємо, група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій закликає адміністрацію Дональда Трампа передати Україні понад 300 мільярдів доларів, отриманих від конфіскації російських активів.

Також 25 березня у Саудівській Аравії завершився другий день переговорів делегацій США та України.

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13:40 Теракт на Одещині — стали відомі нові подробиці

13:40 Тепло не поспішає — прогноз погоди в Україні на квітень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 Харків'янин відмовився від служби через віру — суд його виправдав

13:15 Волц під загрозою звільнення після витоку секретної інформації

13:13 В Україні відкрили реєстрацію на допомогу в 3 тис. євро — деталі

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