Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали військовослужбовець ЗСУ Володимир Омелян, військовий експерт Ян Матвеєв, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, політтехнолог Тарас Загородній, речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук, очільник Комітету економістів України Андрій Новак та доктор філософії з політичних наук Павло Лисянський. Зокрема, вони обговорять відповідь лідера США Дональда Трампа на слова Президента Володимира Зеленського щодо впливу Росії.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують підсумки переговорів делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Крім того, вони обговорять заяву Держдепу Штатів, що Україна та РФ близькі до завершення бойових дій.

Серед інших тем:

Путіну вдалося вплинути на деяких людей Трампа, — Зеленський в інтерв’ю Time;

Путін використовує переговори про припинення вогню для досягнення ширших цілей, — NYT;

Зустріч в Ер-Ріяді завершилася. Умеров назвав ключове питання переговорів;

Переговори в Саудівській Аравії: навіщо делегації США та України вивчали карту боїв — Єрмак відповів.

Нагадаємо, група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій закликає адміністрацію Дональда Трампа передати Україні понад 300 мільярдів доларів, отриманих від конфіскації російських активів.

Також 25 березня у Саудівській Аравії завершився другий день переговорів делегацій США та України.