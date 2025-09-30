Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал масштабную перестройку в работе Пентагона. По его словам, реформа имеет целью усилить эффективность оборонного ведомства, адаптировать его к новым вызовам и обеспечить более гибкое реагирование на глобальные угрозы.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 сентября.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Это и другие темы обсудят приглашенные гости:

юрист, политический аналитик Андрей Вигиринский;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач;

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джефрисом и председателем демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Основной темой встречи стала угроза блокирования работы правительства из-за финансового кризиса и споров вокруг бюджета.

Дональд Трамп в последнее время существенно скорректировал свою публичную позицию в отношении Украины и ее способности сопротивляться российской агрессии. В СМИ сообщают, что на это изменение могли повлиять определенные лица из его окружения, и уже появилось имя человека, которого считают ключевым в формировании обновленной риторики американского политика.