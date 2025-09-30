Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE arrow
Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

30 сентября 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2025
Text

17:45 В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Text

10:34 Зеленский и Туск огласят совместное заявление — прямой эфир

Text

09:45 Важная встреча глав МИД в Варшаве — прямая трансляция

Text

08:00 США думает о передаче ракет Tomahawk Украине — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2025
Text

21:00 Уменьшение налогов и зарплаты учителям — эфир с Гетманцевым

Text

17:53 Венгерские дроны-разведчики в небе над Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2025
Text

17:45 В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал масштабную перестройку в работе Пентагона. По его словам, реформа имеет целью усилить эффективность оборонного ведомства, адаптировать его к новым вызовам и обеспечить более гибкое реагирование на глобальные угрозы.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 сентября.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Это и другие темы обсудят приглашенные гости:

  • юрист, политический аналитик Андрей Вигиринский;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач;
  • Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джефрисом и председателем демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Основной темой встречи стала угроза блокирования работы правительства из-за финансового кризиса и споров вокруг бюджета.

Дональд Трамп в последнее время существенно скорректировал свою публичную позицию в отношении Украины и ее способности сопротивляться российской агрессии. В СМИ сообщают, что на это изменение могли повлиять определенные лица из его окружения, и уже появилось имя человека, которого считают ключевым в формировании обновленной риторики американского политика.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

06:20 Ученые изобрели новый способ выращивания алмазов — детали

06:12 Оформление временной регистрации — что нужно знать украинцам

06:10 Дополнительные 25% —кто может рассчитывать на доплаты к пенсии

06:02 ПАСЕ назовет премию в честь погибшей в плену РФ Виктории Рощиной

06:01 В Ощадбанке назвали способы экстренной блокировки карт — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:53 Деньги за погибшего военного — куда обращаться

05:46 Погода в Одессе на сегодня — будет ли дождь и какая вода в море

05:45 Минимальные и максимальные пенсии — какими будут суммы в октябре

05:23 Келлог о "красных линиях" РФ и новом стиле войны усилиями ВСУ

05:22 Взрывы на Киевщине — что говорят в ОВА

06:20 Ученые изобрели новый способ выращивания алмазов — детали

06:12 Оформление временной регистрации — что нужно знать украинцам

06:10 Дополнительные 25% —кто может рассчитывать на доплаты к пенсии

06:02 ПАСЕ назовет премию в честь погибшей в плену РФ Виктории Рощиной

06:01 В Ощадбанке назвали способы экстренной блокировки карт — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:53 Деньги за погибшего военного — куда обращаться

05:46 Погода в Одессе на сегодня — будет ли дождь и какая вода в море

05:45 Минимальные и максимальные пенсии — какими будут суммы в октябре

05:23 Келлог о "красных линиях" РФ и новом стиле войны усилиями ВСУ

04:54 Трамп назвал Медведева "глупцом" и пригрозил своим генералам

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

25 сентября

19:47 Состояние Черного моря сегодня — есть ли опасность для одесситов

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

23 сентября

19:46 Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

22 сентября

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

19 сентября

18:43 Выезд парней возрастом 18-22 лет — как к этому относятся одесситы

06:33 Жилье для внутренне перемещенных лиц — программы и перспективы

18 сентября

21:16 Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

Text

17:50 Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

29 сентября
Text

17:45 В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

30 сентября 2025 г. 13:03
Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2025 г. 8:00
В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

29 сентября 2025 г. 17:45
Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

29 сентября 2025 г. 13:00
Зеленский и Туск огласят совместное заявление — прямой эфир

Зеленский и Туск огласят совместное заявление — прямой эфир

29 сентября 2025 г. 10:34
Важная встреча глав МИД в Варшаве — прямая трансляция

Важная встреча глав МИД в Варшаве — прямая трансляция

29 сентября 2025 г. 9:45
США думает о передаче ракет Tomahawk Украине — эфир Ранок.LIVE

США думает о передаче ракет Tomahawk Украине — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2025 г. 8:00
Уменьшение налогов и зарплаты учителям — эфир с Гетманцевым

Уменьшение налогов и зарплаты учителям — эфир с Гетманцевым

26 сентября 2025 г. 21:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации