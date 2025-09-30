Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував масштабну перебудову в роботі Пентагону. За його словами, реформа має на меті посилити ефективність оборонного відомства, адаптувати його до нових викликів та забезпечити більш гнучке реагування на глобальні загрози.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Це та інші теми обговорять запрошені гості:

юрист, політичний аналітик Андрій Вігірінський;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів переговори з лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джефрісом та головою демократичної меншості в Сенаті Чаком Шумером. Основною темою зустрічі стала загроза блокування роботи уряду через фінансову кризу та суперечки навколо бюджету.

Дональд Трамп останнім часом істотно скоригував свою публічну позицію щодо України та її здатності чинити опір російській агресії. У ЗМІ повідомляють, що на цю зміну могли вплинути певні особи з його оточення, і вже з’явилося ім’я людини, яку вважають ключовою у формуванні оновленої риторики американського політика.