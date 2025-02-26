Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Трамп принимает решение по Украине — трансляция arrow
Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Трамп принимает решение по Украине — трансляция

26 февраля 2025 г. 19:28

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Text

19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Text

19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп проведет первое заседание Кабинета министров в Белом доме. Ожидаются обсуждения ключевых вопросов внутренней политики, международных отношений и возможные изменения курса США.

Прямо сейчас американский лидер выступит на первом заседании Кабинета министров нового срока, передают Новини.LIVE.

Что известно о выступлении Трампа

Президент Дональд Трамп планирует провести первое заседание Кабинета министров в своем новом сроке в среду, 26 февраля.

Илон Маск планирует присутствовать на нем. Он будет присутствовать на заседании, чтобы "рассказать об усилиях DOGE и о том, как все секретари Кабинета министров выявляют расточительство, мошенничество и злоупотребления в своих соответствующих ведомствах".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Президентом США Дональдом Трампом. Это, вероятно, произойдет уже на этой неделе.

Украина завершила переговоры с американскими партнерами по соглашению о полезных ископаемых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, о чем договорились.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:30 Активисты требуют демонтировать памятники на Одесчине — какие

Text

19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

19:25 Трамп заявил, что не предоставит Украине гарантий безопасности

19:23 Харьковчанин хранил непристойные видео — как его наказал суд

19:17 Шмыгаль назвал условие подписания соглашения с США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:09 Трамп сделал новое заявление о деньгах, которые США дали Украине

19:05 Что дает статус УБД в 2025 году — перечень льгот с 1 марта

Text

19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

18:54 Трамп назвал утвержденную дату визита Зеленского в США

18:53 Их убила Россия — кем были Павел Иванчев и Татьяна Кулик

19:30 Активисты требуют демонтировать памятники на Одесчине — какие

19:25 Трамп заявил, что не предоставит Украине гарантий безопасности

19:23 Харьковчанин хранил непристойные видео — как его наказал суд

19:17 Шмыгаль назвал условие подписания соглашения с США

19:09 Трамп сделал новое заявление о деньгах, которые США дали Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:05 Что дает статус УБД в 2025 году — перечень льгот с 1 марта

18:54 Трамп назвал утвержденную дату визита Зеленского в США

18:53 Их убила Россия — кем были Павел Иванчев и Татьяна Кулик

18:40 Одесса попала в топ-5 городов по рейтингу местного благополучия

18:19 Первая леди ответила, готов ли Зеленский уйти с должности

17:44 Украина или ЕС — где дешевле проезд в общественном транспорте

06:40 Где дороже всего сдавать лом — новые цены на чермет в Украине

06:40 Где дороже всего принимают лом — цены на чермет в феврале

25 февраля 2025

06:40 Как зарабатывать на золоте — обновленные тарифы ломбардов Украины

05:55 Как изменился курс доллара за три года вторжения РФ — все рекорды

24 февраля 2025

19:25 Три года войны — как изменились экономика и жизнь в Украине

17:07 В Украине прогнозируют 5 IPO за 2 года — начнут с "Укрпочты"

06:40 Как заработать на цветных металлах — цены на латунь в феврале

05:44 Три года большой войны — сколько территорий Украины оккупировано

05:18 Три года войны — какой вклад сделал Львов в поддержку Украины

Text

19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Text

19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир