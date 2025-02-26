Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Президент США Дональд Трамп проведет первое заседание Кабинета министров в Белом доме. Ожидаются обсуждения ключевых вопросов внутренней политики, международных отношений и возможные изменения курса США.

Прямо сейчас американский лидер выступит на первом заседании Кабинета министров нового срока, передают Новини.LIVE.

Что известно о выступлении Трампа

Президент Дональд Трамп планирует провести первое заседание Кабинета министров в своем новом сроке в среду, 26 февраля.

Илон Маск планирует присутствовать на нем. Он будет присутствовать на заседании, чтобы "рассказать об усилиях DOGE и о том, как все секретари Кабинета министров выявляют расточительство, мошенничество и злоупотребления в своих соответствующих ведомствах".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Президентом США Дональдом Трампом. Это, вероятно, произойдет уже на этой неделе.

Украина завершила переговоры с американскими партнерами по соглашению о полезных ископаемых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, о чем договорились.