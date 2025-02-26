Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Президент США Дональд Трамп проведе перше засідання Кабінету міністрів у Білому домі. Очікуються обговорення ключових питань внутрішньої політики, міжнародних відносин та можливі зміни курсу США.

Прямо зараз американський лідер виступить на першому засіданні Кабінету міністрів нового терміну, передають Новини.LIVE.

Що відомо про виступ Трампа

Президент Дональд Трамп планує провести перше засідання Кабінету міністрів у своєму новому терміні в середу, 26 лютого.

Ілон Маск планує бути присутнім на ньому. Він буде присутній на засіданні, щоб "розповісти про зусилля DOGE і про те, як всі секретарі Кабінету міністрів виявляють марнотратство, шахрайство і зловживання у своїх відповідних відомствах".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з Президентом США Дональдом Трампом. Це, ймовірно, відбудеться вже цього тижня.

Україна завершила переговори з американськими партнерами щодо угоди про корисні копалини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, про що домовились.