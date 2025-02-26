Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція arrow
Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

26 лютого 2025 р. 19:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
Text

17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
Text

17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп проведе перше засідання Кабінету міністрів у Білому домі. Очікуються обговорення ключових питань внутрішньої політики, міжнародних відносин та можливі зміни курсу США.

Прямо зараз американський лідер виступить на першому засіданні Кабінету міністрів нового терміну, передають Новини.LIVE.

Що відомо про виступ Трампа

Президент Дональд Трамп планує провести перше засідання Кабінету міністрів у своєму новому терміні в середу, 26 лютого. 

Ілон Маск планує бути присутнім на ньому. Він буде присутній на засіданні, щоб "розповісти про зусилля DOGE і про те, як всі секретарі Кабінету міністрів виявляють марнотратство, шахрайство і зловживання у своїх відповідних відомствах".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з Президентом США Дональдом Трампом. Це, ймовірно, відбудеться вже цього тижня.

Україна завершила переговори з американськими партнерами щодо угоди про корисні копалини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, про що домовились.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:00 Посвідчення члена сім’ї загиблого — хто має право

19:59 Джорджеску у Румунії допитували 5 годин — у чому звинувачують

19:50 Кабмін схвалив угоду зі США щодо корисних копалин

19:30 Активісти вимагають демонтувати пам'ятники на Одещині — які

Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:25 Трамп заявив, що не надасть Україні гарантій безпеки

19:23 Харків'янин зберігав непристойні відео — як його покарав суд

19:17 Шмигаль назвав умову підписання угоди із США

19:09 Трамп зробив нову заяву про гроші, які США надали Україні

19:05 Що дає статус УБД у 2025 році — перелік пільг з 1 березня

20:00 Посвідчення члена сім’ї загиблого — хто має право

19:59 Джорджеску у Румунії допитували 5 годин — у чому звинувачують

19:50 Кабмін схвалив угоду зі США щодо корисних копалин

19:30 Активісти вимагають демонтувати пам'ятники на Одещині — які

19:25 Трамп заявив, що не надасть Україні гарантій безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:23 Харків'янин зберігав непристойні відео — як його покарав суд

19:17 Шмигаль назвав умову підписання угоди із США

19:09 Трамп зробив нову заяву про гроші, які США надали Україні

19:05 Що дає статус УБД у 2025 році — перелік пільг з 1 березня

18:54 Трамп назвав затверджену дату візиту Зеленського в США

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

06:40 Де найдорожче здавати брухт — нові ціни на чормет в Україні

06:40 Де в Україні найдорожче приймають брухт — ціни на чормет у лютому

25 лютого 2025

06:40 Як заробляти на золоті — оновлені тарифи ломбардів України

05:55 Як змінився курс долара за три роки вторгнення РФ — всі рекорди

24 лютого 2025

19:25 Три роки війни — як змінились економіка та рівень життя в Україні

17:07 В Україні прогнозують 5 IPO за 2 роки — почнуть з "Укрпошти"

06:40 Як заробити на кольорових металах — ціни на латунь у лютому

05:44 Третій рік великої війни — скільки територій України окупувала РФ

05:18 Три роки війни — який внесок зробив Львів у підтримку України

Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
Text

17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір