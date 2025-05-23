Трамп давит на НАТО, Путин против идеи Ватикана — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, адвокат Владислав Михайленко, народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко, военный аналитик Денис Попович и начальник Купянской военной администрации Андрей Канашевич. В частности, они обсудят, что Соединенные Штаты Америки требуют от НАТО новой цели расходов на оборону.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что Совет ЕС готовится лишить Венгрию права голоса. Кроме того, они отреагируют на информацию СМИ, что Россия категорически против участия Ватикана в мирных переговорах.

Среди других тем:

В G7 пообещали помочь в восстановлении Украины и дальнейшие санкции против РФ, — заявление;

Сенат США пригрозил России жесткими санкциями, времени у Путина мало, — Bloomberg;

В МИД жестко отреагировали на очередное заявление Путина о буферной зоне;

Зеленский сделал заявление о прекращении огня на фронте;

Путин приказал создать "буферную зону";

Украина предложила Европе направить часть своего ВВП на ВСУ, — Минфин;

Игра Путина и молчание Трампа: что Россия готовит против Украины.

Напомним, Вашингтон призывает страны НАТО представить четкие планы по увеличению оборонных расходов, акцентируя на необходимости повысить их до 5% ВВП с приоритетом на "жесткие оборонительные способности".

А в МИД Украины отреагировали на слова российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" вдоль границы.