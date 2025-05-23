Трамп тисне на НАТО, Путін проти ідеї Ватикану — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, адвокат Владислав Михайленко, народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко, військовий аналітик Денис Попович та начальник Купʼянської військової адміністрації Андрій Канашевич. Зокрема, вони обговорять, що Сполучені Штати Америки вимагають від НАТО нової мети витрат на оборону.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Рада ЄС готується позбавити Угорщину права голосу. Крім того, вони відреагують на інформацію ЗМІ, що Росія категорично проти участі Ватикану у мирних переговорах.

Серед інших тем:

У G7 пообіцяли допомогти у відновленні України та подальші санкції проти РФ, — заява;

Сенат США пригрозив Росії жорсткими санкціями, часу в Путіна мало, — Bloomberg;

У МЗС жорстко відреагували на чергову заяву Путіна про буферну зону;

Зеленський зробив заяву про припинення вогню на фронті;

Путін наказав створити "буферну зону";

Україна запропонувала Європі спрямувати частину свого ВВП на ЗСУ, — Мінфін;

Гра Путіна і мовчання Трампа: що Росія готує проти України.

Нагадаємо, Вашингтон закликає країни НАТО представити чіткі плани щодо збільшення оборонних витрат, акцентуючи на необхідності підвищити їх до 5% ВВП із пріоритетом на "жорсткі оборонні спроможності".

А у МЗС України відреагували на слова російського диктатора Володимира Путіна щодо створення "буферної зони" вздовж кордону.