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Трамп тисне на НАТО, Путін проти ідеї Ватикану — ефір День.LIVE

Трамп тисне на НАТО, Путін проти ідеї Ватикану — ефір День.LIVE

23 травня 2025 р. 12:58

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, адвокат Владислав Михайленко, народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко, військовий аналітик Денис Попович та начальник Купʼянської військової адміністрації Андрій Канашевич. Зокрема, вони обговорять, що Сполучені Штати Америки вимагають від НАТО нової мети витрат на оборону.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Рада ЄС готується позбавити Угорщину права голосу. Крім того, вони відреагують на інформацію ЗМІ, що Росія категорично проти участі Ватикану у мирних переговорах.

Серед інших тем: 

  • У G7 пообіцяли допомогти у відновленні України та подальші санкції проти РФ, — заява;
  • Сенат США пригрозив Росії жорсткими санкціями, часу в Путіна мало, — Bloomberg;
  • У МЗС жорстко відреагували на чергову заяву Путіна про буферну зону;
  • Зеленський зробив заяву про припинення вогню на фронті;
  • Путін наказав створити "буферну зону";
  • Україна запропонувала Європі спрямувати частину свого ВВП на ЗСУ, — Мінфін;
  • Гра Путіна і мовчання Трампа: що Росія готує проти України.

Нагадаємо, Вашингтон закликає країни НАТО представити чіткі плани щодо збільшення оборонних витрат, акцентуючи на необхідності підвищити їх до 5% ВВП із пріоритетом на "жорсткі оборонні спроможності".

А у МЗС України відреагували на слова російського диктатора Володимира Путіна щодо створення "буферної зони" вздовж кордону.

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13:14 Україну накриє грозова буря на вихідні — Діденко назвала області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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