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Главная arrow Відео arrow Трамп срочно созвал министров в Белом доме — прямой эфир arrow
Трамп срочно созвал министров в Белом доме — прямой эфир

Трамп срочно созвал министров в Белом доме — прямой эфир

8 июля 2025 г. 19:15

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Президент США Дональд Трамп встречается со своим Кабинетом министров в Белом доме вечером вторника, 8 июля. Также ожидается выступление американского лидера.

Об этом смотрите в прямом эфире на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Трампа в Белом доме

Дональд Трамп срочно созвал заседание министров в Белом доме в Вашингтоне. Кроме того, президент США планирует выступить с важным заявлением.

Напомним, что Трамп дал указание Пентагону относительно отправки Украине дополнительного оборонительного вооружения. В ведомстве добавили, что это происходит в рамках стратегии "Америка превыше всего".

Также СМИ сообщили 8 июля, что Трамп заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны США. Это произошло во время телефонного разговора лидеров 4 июля.

Добавим, что Трамп в очередной раз высказался относительно российского диктатора Владимира Путина. Американский президент заявил, что недоволен главой Кремля, и снова подчеркнул, что если бы был президентом, то войны бы не было.

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