Трамп терміново скликав міністрів у Білому домі — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп зустрічається зі своїм Кабінетом міністрів у Білому домі ввечері вівторка, 8 липня. Також очікується виступ американського лідера.

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Виступ Трампа в Білому домі

Дональд Трамп терміново скликав засідання міністрів у Білому домі в Вашингтоні. Крім того, президент США планує виступити з важливою заявою.

Нагадаємо, що Трамп дав вказівку Пентагону щодо відправки Україні додаткового оборонного озброєння. У відомстві додали, що це відбувається в рамках стратегії "Америка понад усе".

Також ЗМІ повідомили 8 липня, що Трамп запевнив президента України Володимира Зеленського в продовженні підтримки з боку США. Це сталося під час телефонної розмови лідерів 4 липня.

Додамо, що Трамп вкотре висловився щодо російського диктатора Володимира Путіна. Американський президент заявив, що незадоволений очільником Кремля, і знову наголосив, що якби був президентом, то війни б не було.