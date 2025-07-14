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Главная arrow Відео arrow Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE arrow
Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2025 г. 8:00

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18:20 Мелони вышла с важным заявлением к СМИ в Риме — прямая трансляция

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о сенсационном заявлении президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине наступательного оружия, которое достенет до Москвы. Также узнаем последние заявления российского диктатора Владимира Путина относительно войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Заявление Зеленского о позитивных изменениях в интересах Украины
  • Новые высказывания северокорейского диктатора Ким Чен Ына о поддержке России в войне против Украины;
  • Ожидаются рекордные поставки оружия в Украину в ближайшее время - какого именно;
  • Прогноз BILD относительно "меганаступления" России во второй половине лета;

Гости сегодняшнего эфира:

  • главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • доктор юридических наук, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский;
  • председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;
  • белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп 14 июля планирует объявить новый план военной поддержки Украины. Решение предусматривает передачу наступательного вооружения. Кроме того, американский лидер отправит Украине системы ПВО Patriot.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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