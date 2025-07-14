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Трамп та Зеленський розробили план щодо Путіна — ефір Ранок.LIVE

Трамп та Зеленський розробили план щодо Путіна — ефір Ранок.LIVE

14 липня 2025 р. 08:00

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Трамп та Зеленський розробили план щодо Путіна — ефір Ранок.LIVE

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Як вплине візит Келлога до Києва на Путіна — ефір Вечір.LIVE

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Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

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Виступ Зеленського в Римі — головні заяви в прямому ефірі

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08:00 Трамп та Зеленський розробили план щодо Путіна — ефір Ранок.LIVE

13 липня 2025
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19:45 Термінове звернення Макрона до армії Франції — пряма трансляція

11 липня 2025
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21:44 Чи зміняться пенсії та податки — інтерв'ю з Данилом Гетманцевим

Text

21:00 Небезпечні розваги в парках Києва та зв'язок з РФ — Наша Справа

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18:20 Мелоні вийшла з важливою заявою до ЗМІ в Римі — пряма трансляція

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про сенсаційну заяву президента США Дональда Трампа щодо надання Україні наступальної зброї, яка дістане до Москви. Також дізнаємося останні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо війни.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Заява Зеленського про позитивні зміни в інтересах України
  • Нові висловлювання північнокорейського диктатора Кім Чен Ина щодо підтримки Росії у війні проти України;
  • Очікуються рекордні постачання зброї в Україну найближчим часом — якої саме;
  • Прогноз BILD щодо "меганаступу" Росії у другій половині літа;

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;
  • начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський;
  • голова Всеукраїнської громадської організації  "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • народний депутат  8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
  • міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;
  • білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп 14 липня планує оголосити новий план військової підтримки України. Рішення передбачає передачу наступального озброєння. Крім того, американський лідер надішле Україні системи ППО Patriot.

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08:50 У Газмережі пропонують важливу послугу за 360 грн — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:46 Дронова атака РФ на Харків — є влучання

08:20 Соцгарантії для УБД — на які пільги можна розраховувати у серпні

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