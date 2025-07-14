Трамп та Зеленський розробили план щодо Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про сенсаційну заяву президента США Дональда Трампа щодо надання Україні наступальної зброї, яка дістане до Москви. Також дізнаємося останні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо війни.

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Заява Зеленського про позитивні зміни в інтересах України

Нові висловлювання північнокорейського диктатора Кім Чен Ина щодо підтримки Росії у війні проти України;

Очікуються рекордні постачання зброї в Україну найближчим часом — якої саме;

Прогноз BILD щодо "меганаступу" Росії у другій половині літа;

Гості сьогоднішнього ефіру:

головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський;

голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

політолог Ігор Рейтерович;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;

білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп 14 липня планує оголосити новий план військової підтримки України. Рішення передбачає передачу наступального озброєння. Крім того, американський лідер надішле Україні системи ППО Patriot.