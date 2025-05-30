Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск проводят совместную пресс-конференцию. Они делают заявления в Белом доме.

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Пресс-конференция Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск выступают вместе на пресс-конференции в Белом доме.

Маск завершает свою работу на государственной должности. На мероприятии ожидаются громкие заявления от обоих.

Напомним, Трамп заявил, что не прощается с Маском. По его словам, он будет помогать на каждом шагу.

Недавно СМИ обратили внимание, что Трамп стал меньше упоминать о Маске в своих социальных сетях.