Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир arrow
Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

30 мая 2025 г. 20:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Text

Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Text

Украина будет ждать Россию в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Text

ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE

29 мая 2025
Text

Эрдоган готов принять переговоры Украины и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Taurus от Германии и ситуация на Сумщине — эфир День.LIVE

Text

Украина будет иметь дальнобойные ракеты — эфир Ранок.LIVE

28 мая 2025
Text

Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

Text

Зеленский в Берлине предупредил НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

20:30 Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Text

18:03 Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Text

17:50 Украина будет ждать Россию в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск проводят совместную пресс-конференцию. Они делают заявления в Белом доме.

Посмотреть прямой эфир пресс-конференции можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск выступают вместе на пресс-конференции в Белом доме.

Маск завершает свою работу на государственной должности. На мероприятии ожидаются громкие заявления от обоих.

Напомним, Трамп заявил, что не прощается с Маском. По его словам, он будет помогать на каждом шагу.

Недавно СМИ обратили внимание, что Трамп стал меньше упоминать о Маске в своих социальных сетях.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:51 Уроженец РФ на Одесчине уклонялся от мобилизации в ВСУ

21:41 Сенатор США объяснил, почему Украине нужно больше помощи

21:27 Трамп объяснил, уходит ли Маск навсегда из правительства США

21:18 Идет долгожданное потепление — прогноз погоды на выходные

21:06 Грэм назвал, когда Сенат рассмотрит введение санкций против РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:51 Графики отключений в Одессе — будут ли их применять завтра

20:32 Зеленский встретился с американскими сенаторами в Киеве

Text

20:30 Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

20:15 SpaceX хочет производить по три Starship в день — заявление Маска

20:15 Что нельзя перевозить в поездах — какие правила есть в 2025 году

21:51 Уроженец РФ на Одесчине уклонялся от мобилизации в ВСУ

21:41 Сенатор США объяснил, почему Украине нужно больше помощи

21:27 Трамп объяснил, уходит ли Маск навсегда из правительства США

21:18 Идет долгожданное потепление — прогноз погоды на выходные

21:06 Грэм назвал, когда Сенат рассмотрит введение санкций против РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:51 Графики отключений в Одессе — будут ли их применять завтра

20:32 Зеленский встретился с американскими сенаторами в Киеве

20:15 SpaceX хочет производить по три Starship в день — заявление Маска

20:15 Что нельзя перевозить в поездах — какие правила есть в 2025 году

20:10 Продовольственная безопасность мира зависит от зерна из Одесчины

10:22 Отдых во время войны — что планируют одесситы

29 мая

22:32 Фрукты и овощи дешевеют — актуальные цены на одесском рынке

28 мая

19:46 Лето в Одессе 2025 — безопасно ли ехать на отдых к морю

27 мая

22:33 Языковые конфликты в Одессе — как их можно решить

23 мая

19:43 Правила войны изменились — море больше не принадлежит россиянам

22 мая

19:46 Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре

21 мая

22:33 Туристическая Одесса — насколько город готов к курортному сезону

19:43 Шесть лет Зеленский у власти — чем он запомнился одесситам

20 мая

19:44 В Одессе подорожали овощи и фрукты — как это повлияло на людей

19 мая

20:21 День основания Одессы — новая дата в истории города

Text

20:30 Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Text

18:03 Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Text

17:50 Украина будет ждать Россию в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE