Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск проводять спільну пресконференцію. Вони роблять заяви в Білому домі.

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Пресконференція Трампа та Маска

Президент США Дональд Трамп та Ілон Маск виступають разом на пресконференції в Білому домі.

Маск завершує свою роботу на державній посаді. На заході очікуються гучні заяви від обох.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не прощається з Маском. За його словами, він допомагатиме на кожному кроці.

Нещодавно ЗМІ звернули увагу, що Трамп став менше згадувати про Маска у своїх соціальних мережах.