Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір arrow
Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

30 травня 2025 р. 20:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

Text

Байден вийшов із важливими заявами — прямий ефір

Text

Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

Text

ЄС хоче швидше інтегрувати Україну — ефір Ранок.LIVE

29 травня 2025
Text

Ердоган згоден прийняти переговори України і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Taurus від Німеччини та ситуація на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

Україна матиме далекобійні ракети без обмежень — ефір Ранок.LIVE

28 травня 2025
Text

Що змінилось за 11 років Кличка при владі — ефір Київський час

Text

Зеленський у Берліні попередив НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

20:30 Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

Text

18:03 Байден вийшов із важливими заявами — прямий ефір

Text

17:50 Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС хоче швидше інтегрувати Україну — ефір Ранок.LIVE

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск проводять спільну пресконференцію. Вони роблять заяви в Білому домі.

Подивитися прямий ефір пресконференції можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Трампа та Маска

Президент США Дональд Трамп та Ілон Маск виступають разом на пресконференції в Білому домі.

Маск завершує свою роботу на державній посаді. На заході очікуються гучні заяви від обох.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не прощається з Маском. За його словами, він допомагатиме на кожному кроці.

Нещодавно ЗМІ звернули увагу, що Трамп став менше згадувати про Маска у своїх соціальних мережах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:18 Йде довгоочікуване потепління — прогноз погоди на вихідні

21:06 Грем назвав, коли Сенат розгляне запровадження санкцій проти РФ

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи їх застосовуватимуть завтра

20:32 Зеленський у Києві зустрівся з американськими сенаторами

Text

20:30 Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:15 SpaceX хоче виробляти по три Starship на день — заява Маска

20:15 Що не можна перевозити у поїздах — які правила діють у 2025 році

20:10 Продовольча безпека світу залежить від зерна з Одещини

20:08 Ціни на землю пішли вниз — що змусило ринок похитнутися

20:04 Цифра вражає — який відсоток підлітків в Україні палять

21:18 Йде довгоочікуване потепління — прогноз погоди на вихідні

21:06 Грем назвав, коли Сенат розгляне запровадження санкцій проти РФ

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи їх застосовуватимуть завтра

20:32 Зеленський у Києві зустрівся з американськими сенаторами

20:15 SpaceX хоче виробляти по три Starship на день — заява Маска

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:15 Що не можна перевозити у поїздах — які правила діють у 2025 році

20:10 Продовольча безпека світу залежить від зерна з Одещини

20:08 Ціни на землю пішли вниз — що змусило ринок похитнутися

20:04 Цифра вражає — який відсоток підлітків в Україні палять

20:00 Заброньовані не пройшли ВЛК — як має вчинити роботодавець

10:22 Відпочинок під час війни — що планують одесити

29 травня

22:32 Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку

28 травня

19:46 Літо в Одесі 2025 — чи безпечно їхати на відпочинок до моря

27 травня

22:33 Мовні конфлікти в Одесі — як їх можна вирішити

23 травня

19:43 Правила війни змінилися — море більше не належить росіянам

22 травня

19:46 Горох, черешня та полуниця — ціни на одеському Новому базарі

21 травня

22:33 Туристична Одеса — наскільки місто готове до курортного сезону

19:43 Шість років Зеленський при владі — чим він запам'ятався одеситам

20 травня

19:44 В Одесі подорожчали овочі та фрукти — як це вплинуло на людей

19 травня

20:21 День заснування Одеси — нова дата в історії міста

Text

20:30 Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

Text

18:03 Байден вийшов із важливими заявами — прямий ефір

Text

17:50 Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС хоче швидше інтегрувати Україну — ефір Ранок.LIVE