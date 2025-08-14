Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

В новом выпуске Ранок.LIVE ведущие будут говорить с экспертами о ключевых политических событиях, ситуации на фронте и экономических перспективах Украины. Эксперты, военные и политические деятели поделятся актуальными оценками и прогнозами.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 14 августа

Гости эфира:

Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;

Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;

Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион";

Ростислав Балабан — политолог;

Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной кордон";

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА.

Темы эфира:

Возможная трехсторонняя встреча с участием США, Украины и РФ: позиции сторон, поиск места для переговоров, пять принципов переговоров и гарантии безопасности от Трампа.

Заявления Трампа об отказе от обсуждения территориальных вопросов на встрече с Путиным и главной цели — прекращение огня.

Инициативы США: предложение России по разработке редкоземельных минералов на Аляске и временное снятие санкций.

Возможность ослабления санкций против РФ в случае заключения перемирия и новый пакет ограничений от ЕС.

Реакция бойцов "Грузинского легиона" на возможные территориальные уступки и заявления спецпредставителя Трампа о военно-политическом контроле над оккупированными территориями.

Ситуация на фронте и на Северо-Слобожанском направлении: работа дронов "Стального кордона", данные ISW о рекордных темпах продвижения врага.

Позиция Украины и Германии относительно возможных переговоров и территориальных вопросов.

Энергетический сектор: поиск инвесторов для нефтегазовых участков и соглашение "Нафтогаза" с ЕБРР на 500 млн евро для закупки газа.

Ситуация в Херсоне и эвакуация из Корабела.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил Путину, если он не согласится закончить войну.

Также президент США говорил с Владимиром Путиным об убийствах гражданских в Украине.