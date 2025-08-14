Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

В новом выпуске Ранок.LIVE ведущие будут говорить с экспертами о ключевых политических событиях, ситуации на фронте и экономических перспективах Украины. Эксперты, военные и политические деятели поделятся актуальными оценками и прогнозами.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00
Эфир Ранок.LIVE 14 августа
Гости эфира:
- Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;
- Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
- Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион";
- Ростислав Балабан — политолог;
- Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной кордон";
- Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
- Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА.
Темы эфира:
- Возможная трехсторонняя встреча с участием США, Украины и РФ: позиции сторон, поиск места для переговоров, пять принципов переговоров и гарантии безопасности от Трампа.
- Заявления Трампа об отказе от обсуждения территориальных вопросов на встрече с Путиным и главной цели — прекращение огня.
- Инициативы США: предложение России по разработке редкоземельных минералов на Аляске и временное снятие санкций.
- Возможность ослабления санкций против РФ в случае заключения перемирия и новый пакет ограничений от ЕС.
- Реакция бойцов "Грузинского легиона" на возможные территориальные уступки и заявления спецпредставителя Трампа о военно-политическом контроле над оккупированными территориями.
- Ситуация на фронте и на Северо-Слобожанском направлении: работа дронов "Стального кордона", данные ISW о рекордных темпах продвижения врага.
- Позиция Украины и Германии относительно возможных переговоров и территориальных вопросов.
- Энергетический сектор: поиск инвесторов для нефтегазовых участков и соглашение "Нафтогаза" с ЕБРР на 500 млн евро для закупки газа.
- Ситуация в Херсоне и эвакуация из Корабела.
Напомним, Дональд Трамп пригрозил Путину, если он не согласится закончить войну.
Также президент США говорил с Владимиром Путиным об убийствах гражданских в Украине.