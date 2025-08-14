Видео
Видео

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

14 августа 2025 г. 8:00

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

В новом выпуске Ранок.LIVE ведущие будут говорить с экспертами о ключевых политических событиях, ситуации на фронте и экономических перспективах Украины. Эксперты, военные и политические деятели поделятся актуальными оценками и прогнозами.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 14 августа

Гости эфира:

  • Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;
  • Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион";
  • Ростислав Балабан — политолог;
  • Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной кордон";
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА.

Темы эфира:

  • Возможная трехсторонняя встреча с участием США, Украины и РФ: позиции сторон, поиск места для переговоров, пять принципов переговоров и гарантии безопасности от Трампа.
  • Заявления Трампа об отказе от обсуждения территориальных вопросов на встрече с Путиным и главной цели — прекращение огня.
  • Инициативы США: предложение России по разработке редкоземельных минералов на Аляске и временное снятие санкций.
  • Возможность ослабления санкций против РФ в случае заключения перемирия и новый пакет ограничений от ЕС.
  • Реакция бойцов "Грузинского легиона" на возможные территориальные уступки и заявления спецпредставителя Трампа о военно-политическом контроле над оккупированными территориями.
  • Ситуация на фронте и на Северо-Слобожанском направлении: работа дронов "Стального кордона", данные ISW о рекордных темпах продвижения врага.
  • Позиция Украины и Германии относительно возможных переговоров и территориальных вопросов.
  • Энергетический сектор: поиск инвесторов для нефтегазовых участков и соглашение "Нафтогаза" с ЕБРР на 500 млн евро для закупки газа.
  • Ситуация в Херсоне и эвакуация из Корабела.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил Путину, если он не согласится закончить войну.

Также президент США говорил с Владимиром Путиным об убийствах гражданских в Украине.

09:20 Конфликт работников СТО и ТЦК в Одессе — реакция терцентра

09:17 Навроцкий хочет запретить "бандеровский флаг" в Польше

09:12 Зеленский встретится со Стармером в Лондоне — СМИ

09:10 УЗ блокирует пассажиров — кто не сможет покупать билеты

08:57 Как Аляска стала грандиозной потерей для РФ, — интервью

08:56 Почему зона отчуждения до сих пор пустая, а Хиросима процветает

08:50 Жилищные субсидии и льготы — кому грозит возврат выплат

08:42 РФ готовится к испытанию ядерной ракеты — детали

08:19 Макрон, Стармер и Мерц согласовали четыре принципа мира в Украине

08:15 Земля в собственности — как проверить участок в реестре

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

13 августа 2025 г. 19:00
Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

13 августа 2025 г. 18:01
Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13 августа 2025 г. 17:03
Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

13 августа 2025 г. 13:00
Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025 г. 8:00
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

12 августа 2025 г. 17:52
Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

12 августа 2025 г. 13:17
Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025 г. 8:00

