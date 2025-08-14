Трамп сумнівається у щирості Путіна — ефір Ранок.LIVE

У новому випуску Ранок.LIVE ведучі говоритимуть з експертами про ключові політичні події, ситуацію на фронті та економічні перспективи України. Експерти, військові та політичні діячі поділяться актуальними оцінками та прогнозами.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 14 серпня

Гості ефіру:

Максим Джигун – політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;

Руслан Чорний – головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;

Мамука Мамулашвілі – командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";

Ростислав Балабан – політолог;

Іван Шевцов – полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий кордон";

Геннадій Рябцев – експерт з питань енергетики;

Станіслав Желіховський – кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Олесь Доній – політолог, громадський діяч;

Олександр Толоконніков – заступник голови Херсонської ОДА.

Теми ефіру:

Можлива тристороння зустріч за участі США, України та РФ: позиції сторін, пошук місця для перемовин, п’ять принципів переговорів та гарантії безпеки від Трампа.

Заяви Трампа щодо відмови від обговорення територіальних питань на зустрічі з Путіним та головної мети – припинення вогню.

Ініціативи США: пропозиція Росії щодо розробки рідкісноземельних мінералів на Алясці та тимчасове зняття санкцій.

Можливість послаблення санкцій проти РФ у разі укладення перемир’я та новий пакет обмежень від ЄС.

Реакція бійців "Грузинського легіону" на можливі територіальні поступки та заяви спецпредставника Трампа про військово-політичний контроль над окупованими територіями.

Ситуація на фронті та на Північно-Слобожанському напрямку: робота дронів "Сталевого кордону", дані ISW про рекордні темпи просування ворога.

Позиція України та Німеччини щодо можливих переговорів і територіальних питань.

Енергетичний сектор: пошук інвесторів для нафтогазових ділянок та угода "Нафтогазу" з ЄБРР на 500 млн євро для закупівлі газу.

Ситуація у Херсоні та евакуація з Корабелу.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив Путіну, якщо він не погодиться закінчити війну.

Також президент США говорив із Володимиром Путіним щодо вбивств цивільних в Україні.