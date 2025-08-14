Трамп сумнівається у щирості Путіна — ефір Ранок.LIVE

У новому випуску Ранок.LIVE ведучі говоритимуть з експертами про ключові політичні події, ситуацію на фронті та економічні перспективи України. Експерти, військові та політичні діячі поділяться актуальними оцінками та прогнозами.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00
Ефір Ранок.LIVE 14 серпня
Гості ефіру:
- Максим Джигун – політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;
- Руслан Чорний – головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;
- Мамука Мамулашвілі – командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";
- Ростислав Балабан – політолог;
- Іван Шевцов – полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий кордон";
- Геннадій Рябцев – експерт з питань енергетики;
- Станіслав Желіховський – кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Олесь Доній – політолог, громадський діяч;
- Олександр Толоконніков – заступник голови Херсонської ОДА.
Теми ефіру:
- Можлива тристороння зустріч за участі США, України та РФ: позиції сторін, пошук місця для перемовин, п’ять принципів переговорів та гарантії безпеки від Трампа.
- Заяви Трампа щодо відмови від обговорення територіальних питань на зустрічі з Путіним та головної мети – припинення вогню.
- Ініціативи США: пропозиція Росії щодо розробки рідкісноземельних мінералів на Алясці та тимчасове зняття санкцій.
- Можливість послаблення санкцій проти РФ у разі укладення перемир’я та новий пакет обмежень від ЄС.
- Реакція бійців "Грузинського легіону" на можливі територіальні поступки та заяви спецпредставника Трампа про військово-політичний контроль над окупованими територіями.
- Ситуація на фронті та на Північно-Слобожанському напрямку: робота дронів "Сталевого кордону", дані ISW про рекордні темпи просування ворога.
- Позиція України та Німеччини щодо можливих переговорів і територіальних питань.
- Енергетичний сектор: пошук інвесторів для нафтогазових ділянок та угода "Нафтогазу" з ЄБРР на 500 млн євро для закупівлі газу.
- Ситуація у Херсоні та евакуація з Корабелу.
Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив Путіну, якщо він не погодиться закінчити війну.
Також президент США говорив із Володимиром Путіним щодо вбивств цивільних в Україні.