Главная arrow Відео arrow Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE arrow
Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

29 августа 2025 г. 17:52

Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025
Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025
Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

17:52 Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

13:14 Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025
17:57 Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

13:12 В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп от "Слуги Народа" Сергей Козырь, эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц, политтехнолог Олег Постернак, нардеп Олег Дунда и доктор философских наук Сергей Ягодзинский.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

  • Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине;
  • Зеленский напомнил Путину об ультиматуме Трампа;
  • 29 августа Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки России на Киев и другие города.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин не готовы самостоятельно прекратить войну.

Кроме того, Зеленский заявил, что уже 1 сентября заканчивается время, которое дал Трамп российскому диктатору. По его словам, Украина ждет шагов.

17:52 Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

13:14 Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

28 августа
17:57 Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

13:12 В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

