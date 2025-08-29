Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп от "Слуги Народа" Сергей Козырь, эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц, политтехнолог Олег Постернак, нардеп Олег Дунда и доктор философских наук Сергей Ягодзинский.
Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Вечір.LIVE
Среди тем эфира:
- Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине;
- Зеленский напомнил Путину об ультиматуме Трампа;
- 29 августа Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки России на Киев и другие города.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин не готовы самостоятельно прекратить войну.
Кроме того, Зеленский заявил, что уже 1 сентября заканчивается время, которое дал Трамп российскому диктатору. По его словам, Украина ждет шагов.