Трамп стурбований затягуванням війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп від "Слуги Народу" Сергій Козир, експерт з економічних питань Олег Саркіц, політтехнолог Олег Постернак, нардеп Олег Дунда та доктор філософських наук Сергій Ягодзінський.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Трамп стурбований затягуванням війни в Україні;

Зеленський нагадав Путіну про ультиматум Трампа;

29 серпня Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН після масованої атаки Росії на Київ та інші міста.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін не готові самостійно припинити війну.

Крім того, Зеленський заявив, що вже 1 вересня закінчується час, який дав Трамп російському диктатору. За його словами, Україна чекає кроків.