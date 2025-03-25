Трамп созвал конференцию из-за войны в Украине — трансляция

Во вторник, 25 марта, в Белом доме проходит встреча президента США Дональда Трампа с американскими послами. Говорят, в частности, о войне в Украине.

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Встреча Трампа с послами

Трамп с послами на конференции обсуждает важные геополитические вопросы, в частности, позицию Соединенных Штатов на международной арене.

Американский лидер также обсуждает с дипломатами вопросы мирных переговоров по войне в Украине.

Ранее мы писали, что Президент США Дональд Трамп поручил американским военным разработать оборонительную систему под названием "Золотой купол".

Также мы сообщали, что лидер Соединенных Штатов Америки анонсировал разработку первого в мире истребителя шестого поколения.