Трамп скликав конференцію через війну в Україні — трансляція

У вівторок, 25 березня, у Білому домі проходить зустріч президента США Дональда Трампа з американськими послами. Говорять, зокрема, про війну в Україні.

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Зустріч Трампа з послами

Трамп з послами на конференції обговорює важливі геополітичні питання, зокрема, позицію Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Американський лідер також обговорює з дипломатами питання мирних переговорів щодо війни в Україні.

Раніше ми писали, що Президент США Дональд Трамп доручив американським військовим розробити оборонну систему під назвою "Золотий купол".

Також ми повідомляли, що лідер Сполучених Штатів Америки анонсував розробку першого у світі винищувача шостого покоління.