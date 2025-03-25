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Трамп скликав конференцію через війну в Україні — трансляція

Трамп скликав конференцію через війну в Україні — трансляція

25 березня 2025 р. 21:15

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21:15 Трамп скликав конференцію через війну в Україні — трансляція

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17:50 Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

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13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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21:15 Трамп скликав конференцію через війну в Україні — трансляція

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17:50 Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

Text

13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025
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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Text

17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

У вівторок, 25 березня, у Білому домі проходить зустріч президента США Дональда Трампа з американськими послами. Говорять, зокрема, про війну в Україні.

Трансляцію можна подивитися за посиланням.

Зустріч Трампа з послами

Трамп з послами на конференції обговорює важливі геополітичні питання, зокрема, позицію Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Американський лідер також обговорює з дипломатами питання мирних переговорів щодо війни в Україні.

Раніше ми писали, що Президент США Дональд Трамп доручив американським військовим розробити оборонну систему під назвою "Золотий купол".

Також ми повідомляли, що лідер Сполучених Штатів Америки анонсував розробку першого у світі винищувача шостого покоління. 

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21:51 Мешканець Одещини через суд скасував штраф від ТЦК

21:41 Українські військові знищили призера Паралімпіади з Росії

21:20 Трамп анонсував зняття санкцій з РФ, але є умова

21:02 Зеленський у зверненні зробив попередження РФ — що сказав

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:02 Син з інвалідністю — чи можна звільнитися із ЗСУ для догляду

20:51 Графіки відключення в Одесі — коли буде світло

20:45 Росія назвала свої умови перемир'я на морі

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21:15 Трамп скликав конференцію через війну в Україні — трансляція

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17:50 Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

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13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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