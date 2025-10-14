Видео
Україна
Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

14 октября 2025 г. 13:09

Президент США Дональд Трамп неожиданно назвал лидера страны, который может повлиять на кремлевского диктатора Владимира Путина и убедить его закончить войну в Украине. Он считает, что Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции, является авторитетом для Путина.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 14 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят ключевые международные и безопасностные события дня. Среди главных тем — новый мирный план Дональда Трампа по Газе, освобождение заложников, включая украинца, и заявления о возможном выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира. Также в фокусе будет визит украинской делегации в США, встреча Зеленского с Трампом и переговоры с американскими энергетическими компаниями по поддержке украинской энергосистемы в условиях обстрелов.

В студии будут говорить и о позиции Трампа в отношении Виктора Орбана, политических настроениях в Венгрии и потенциальном преемнике действующего премьера. Европейский блок посвящен новым заявлениям немецкой разведки об угрозе войны между Россией и НАТО, прогнозам ISW, учениям Альянса по ядерному сдерживанию и изменению отношения молодежи к призыву.

Отдельное внимание уделено ситуации на Запорожской АЭС, которая находится в состоянии длительного блэкаута, и предложениям МАГАТЭ по локальным перемириям для восстановления питания. Эксперты также оценят риски эскалации в случае прямого столкновения НАТО с Россией.

В обсуждении мобилизационной темы речь пойдет о возможном снижении призывного возраста до 23 лет и формировании "параллельной армии" из молодых украинцев. Также участники эфира проанализируют оборонные инициативы, планы по производству дронов и ракет, создание Defence City и перспективы экспорта украинского оружия.

Приглашенные гости:

  • Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина";
  • Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион";
  • Юрий Костенко, народный депутат Украины пяти созывов, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины;
  • Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;
  • Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета

Напомним, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что будет, если произойдет вооруженный конфликт между НАТО и Россией.

Также Владимир Зеленский отреагировал на российские атаки на энергетику и железную дорогу.

