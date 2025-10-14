Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп несподівано назвав лідера країни, який може вплинути на кремлівського диктатора Володимира Путіна та переконати його закінчити війну в Україні. Він вважає, що Реджеп Таїп Ердоган, лідер Туреччини, має авторитет перед Путіним.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 14 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять ключові міжнародні та безпекові події дня. Серед головних тем — новий мирний план Дональда Трампа щодо Гази, звільнення заручників, включно з українцем, і заяви про можливе висунення Трампа на Нобелівську премію миру. Також у фокусі буде візит української делегації до США, зустріч Зеленського з Трампом і переговори з американськими енергетичними компаніями щодо підтримки української енергосистеми в умовах обстрілів.

У студії говоритимуть і про позицію Трампа щодо Віктора Орбана, політичні настрої в Угорщині та потенційного наступника чинного прем’єра. Європейський блок присвячений новим заявам німецької розвідки про загрозу війни між Росією та НАТО, прогнозам ISW, навчанням Альянсу з ядерного стримування та зміні ставлення молоді до призову.

Окрема увага приділена ситуації на Запорізькій АЕС, яка перебуває у стані тривалого блекауту, та пропозиціям МАГАТЕ щодо локальних перемир’їв для відновлення живлення. Експерти також оцінять ризики ескалації у разі прямого зіткнення НАТО з Росією.

В обговоренні мобілізаційної теми йтиметься про можливе зниження призовного віку до 23 років та формування "паралельної армії" з молодих українців. Також учасники ефіру проаналізують оборонні ініціативи, плани з виробництва дронів і ракет, створення Defence City та перспективи експорту української зброї.

Запрошені гості:

Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";

Юрій Костенко, народний депутат України п’яти скликань, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України;

Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України;

Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету

Нагадаємо, екскомандувач військ США у Європі Бен Ходжес спрогнозував, що буде, якщо станеться збройний конфлікт між НАТО та Росією.

Також Володимир Зеленський відреагував на російські атаки по енергетиці та залізницю.