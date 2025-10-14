Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE arrow
Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

14 жовтня 2025 р. 13:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025
Text

18:10 Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025
Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025
Text

18:10 Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп несподівано назвав лідера країни, який може вплинути на кремлівського диктатора Володимира Путіна та переконати його закінчити війну в Україні. Він вважає, що Реджеп Таїп Ердоган, лідер Туреччини, має авторитет перед Путіним.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 14 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять ключові міжнародні та безпекові події дня. Серед головних тем — новий мирний план Дональда Трампа щодо Гази, звільнення заручників, включно з українцем, і заяви про можливе висунення Трампа на Нобелівську премію миру. Також у фокусі буде візит української делегації до США, зустріч Зеленського з Трампом і переговори з американськими енергетичними компаніями щодо підтримки української енергосистеми в умовах обстрілів.

У студії говоритимуть і про позицію Трампа щодо Віктора Орбана, політичні настрої в Угорщині та потенційного наступника чинного прем’єра. Європейський блок присвячений новим заявам німецької розвідки про загрозу війни між Росією та НАТО, прогнозам ISW, навчанням Альянсу з ядерного стримування та зміні ставлення молоді до призову.

Окрема увага приділена ситуації на Запорізькій АЕС, яка перебуває у стані тривалого блекауту, та пропозиціям МАГАТЕ щодо локальних перемир’їв для відновлення живлення. Експерти також оцінять ризики ескалації у разі прямого зіткнення НАТО з Росією.

В обговоренні мобілізаційної теми йтиметься про можливе зниження призовного віку до 23 років та формування "паралельної армії" з молодих українців. Також учасники ефіру проаналізують оборонні ініціативи, плани з виробництва дронів і ракет, створення Defence City та перспективи експорту української зброї.

Запрошені гості:

  • Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";
  • Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";
  • Юрій Костенко, народний депутат України п’яти скликань, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України;
  • Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України;
  • Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету

Нагадаємо, екскомандувач військ США у Європі Бен Ходжес спрогнозував, що буде, якщо станеться збройний конфлікт між НАТО та Росією.

Також Володимир Зеленський відреагував на російські атаки по енергетиці та залізницю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:35 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові завтра

Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

13:09 Застілля на Одещині закінчилося різаниною — деталі

13:05 Яйця знову стають "золотими" — де купити за найнижчими цінами

13:00 Мікрогранти до 5 тис. доларів на бізнес — хто може отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:52 Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото — деталі

12:50 Переплатив за авто для ДСНС — відсторонили чиновника КМДА

12:50 Суд призначив заставу ексмеру Ірпеня у новій справі

12:49 Генерал США Ходжес спрогнозував результат війни між РФ і НАТО

12:48 Кличко призначив свого нового першого заступника — деталі

13:35 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові завтра

13:09 Застілля на Одещині закінчилося різаниною — деталі

13:05 Яйця знову стають "золотими" — де купити за найнижчими цінами

13:00 Мікрогранти до 5 тис. доларів на бізнес — хто може отримати

12:52 Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:50 Переплатив за авто для ДСНС — відсторонили чиновника КМДА

12:50 Суд призначив заставу ексмеру Ірпеня у новій справі

12:49 Генерал США Ходжес спрогнозував результат війни між РФ і НАТО

12:48 Кличко призначив свого нового першого заступника — деталі

12:45 Раді пропонують заборонити нікотинові подушечки — що відомо

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня
Text

18:10 Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2025 р. 08:00
Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

13 жовтня 2025 р. 18:10
ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

13 жовтня 2025 р. 13:10
Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025 р. 08:00
Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

10 жовтня 2025 р. 21:00
Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

10 жовтня 2025 р. 17:55
Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

10 жовтня 2025 р. 13:21
Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації