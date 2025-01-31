У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Солдат КНДР вывели с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. А президент США Дональд Трамп намекнул, что разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить;

Трамп намекнул, что разговаривал с Путиным, но не о катастрофе в Вашингтоне;

северокорейских войск больше не видно на линии фронта, — NYT;

Россия использует беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью до 90 кг;

был длительный разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев: важно действовать активно, — Зеленский;

за 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до 22,6 млрд долларов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Мирослав Гай — офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко";

Максим Джигун — политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics;

Владимир Фесенко — политолог;

Дмитрий Васильев — политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада";

Олег Пендзин — исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Напомним, недавно The New York Times сообщило, после нескольких месяцев больших потерь войск КНДР в Курской области Россия вывела солдат Северной Кореи с линии фронта.

Также СМИ сообщали, что КНДР планирует отправить новый контингент военных в Россию уже к середине марта.