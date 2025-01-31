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У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

31 января 2025 г. 13:00

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13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

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12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

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11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

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11:03 Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

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06:25 Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

30 января 2025
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19:53 Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

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12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

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11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

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11:03 Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

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06:25 Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

30 января 2025
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19:53 Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

Солдат КНДР вывели с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. А президент США Дональд Трамп намекнул, что разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить;
  • Трамп намекнул, что разговаривал с Путиным, но не о катастрофе в Вашингтоне;
  • северокорейских войск больше не видно на линии фронта, — NYT;
  • Россия использует беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью до 90 кг;
  • был длительный разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев: важно действовать активно, — Зеленский;
  • за 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до 22,6 млрд долларов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Мирослав Гай — офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко";
  • Максим Джигун — политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics;
  • Владимир Фесенко — политолог;
  • Дмитрий Васильев — политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада";
  • Олег Пендзин — исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Напомним, недавно The New York Times сообщило, после нескольких месяцев больших потерь войск КНДР в Курской области Россия вывела солдат Северной Кореи с линии фронта.

Также СМИ сообщали, что КНДР планирует отправить новый контингент военных в Россию уже к середине марта.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:50 В Купянске пенсионера осудили за драку — приговор суда

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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