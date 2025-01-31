У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

Солдатів КНДР вивели з лінії фронту в Курській області через великі втрати. А президент США Дональд Трамп натякнув, що розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- держсекретар США про війну в Україні: Обидві сторони повинні поступитись;
- Трамп натякнув, що розмовляв із Путіним, але не про катастрофу у Вашингтоні;
- північнокорейських військ більше не видно на лінії фронту, — NYT;
- Росія використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг;
- була тривала розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв: важливо діяти активно, — Зеленський;
- за 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Мирослав Гай — офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко";
- Максим Джигун — політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics;
- Володимир Фесенко — політолог;
- Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
- Олег Пендзин — виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу.
Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, після кількох місяців великих втрат військ КНДР у Курській області Росія вивела солдатів Північної Кореї з лінії фронту.
Також ЗМІ повідомляли, що КНДР планує відправити новий контингент військових до Росії вже до середини березня.