У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

Солдатів КНДР вивели з лінії фронту в Курській області через великі втрати. А президент США Дональд Трамп натякнув, що розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

держсекретар США про війну в Україні: Обидві сторони повинні поступитись;

Трамп натякнув, що розмовляв із Путіним, але не про катастрофу у Вашингтоні;

північнокорейських військ більше не видно на лінії фронту, — NYT;

Росія використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг;

була тривала розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв: важливо діяти активно, — Зеленський;

за 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Мирослав Гай — офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко";

Максим Джигун — політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics;

Володимир Фесенко — політолог;

Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";

Олег Пендзин — виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, після кількох місяців великих втрат військ КНДР у Курській області Росія вивела солдатів Північної Кореї з лінії фронту.

Також ЗМІ повідомляли, що КНДР планує відправити новий контингент військових до Росії вже до середини березня.