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У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

31 січня 2025 р. 13:00

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13:00 У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

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12:59 Комбат БпЛА пояснив, чому жінки краще себе проявляють в ЗСУ

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12:30 У Кам'янці-Подільському мобілізували викладача релокованого ЗВО

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11:15 Комбат різко розкритикував військову цензуру проти журналістів

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11:03 Прогнози не слухаємо — що кажуть військові про демобілізацію

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08:00 Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

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06:53 Трамп знайшов крайніх в авіакатастрофі — винні попередники

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06:25 Призупинення USAID — для яких програм можуть зробити виключення

30 січня 2025
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19:53 Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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13:00 У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА пояснив, чому жінки краще себе проявляють в ЗСУ

Text

12:30 У Кам'янці-Подільському мобілізували викладача релокованого ЗВО

Text

11:15 Комбат різко розкритикував військову цензуру проти журналістів

Text

11:03 Прогнози не слухаємо — що кажуть військові про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

06:53 Трамп знайшов крайніх в авіакатастрофі — винні попередники

Text

06:25 Призупинення USAID — для яких програм можуть зробити виключення

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19:53 Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

Солдатів КНДР вивели з лінії фронту в Курській області через великі втрати. А президент США Дональд Трамп натякнув, що розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • держсекретар США про війну в Україні: Обидві сторони повинні поступитись;
  • Трамп натякнув, що розмовляв із Путіним, але не про катастрофу у Вашингтоні;
  • північнокорейських військ більше не видно на лінії фронту, — NYT;
  • Росія використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг;
  • була тривала розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв: важливо діяти активно, — Зеленський;
  • за 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Мирослав Гай — офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко"; 
  • Максим Джигун — політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics;
  • Володимир Фесенко — політолог;
  • Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
  • Олег Пендзин — виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, після кількох місяців великих втрат військ КНДР у Курській області Росія вивела солдатів Північної Кореї з лінії фронту

Також ЗМІ повідомляли, що КНДР планує відправити новий контингент військових до Росії вже до середини березня. 

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13:17 Виплати на дітей — хто і де отримає по 7,5 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Лютий принесе холод — Діденко попередила про зміну погоди завтра

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