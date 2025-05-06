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Трамп раскрыл план Путина — эфир День.LIVE

Трамп раскрыл план Путина — эфир День.LIVE

6 мая 2025 г. 13:12

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратились к России с заявлением о мире в Украине. А армия РФ готовится к прорыву в двух районах Донецкой области.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Трамп: Путин склоняется к миру на фоне падения цен на нефть;
  • Перемирие в Украине: Стармер и Макрон обратились к России с заявлением;
  • Есть радикальные средства: Дуда уверен, что Трамп способен "дожать" Путина к миру;
  • Британия готовится к нападению России: СМИ "слили" новый план обороны;
  • Трамп оценил идею Путина о трехдневном "перемирии" в мае;
  • Армия РФ готовится к прорыву в двух районах Донецкой области, - ISW.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Леся Забуранная — народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
  • Владимир Дубовик - директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
  • Петр Олещук — политолог;
  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Виктор Березенко — социальный технолог, автор книги "Мастерская лжи";
  • Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011);
  • Владимир Бицак — заместитель председателя Сумского районного совета;
  • Яна Колпакчи — младший лейтенант, заместитель командира роты по психологической поддержке персонала, 1-го механизированного батальона 23 ОМБр.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Путин готовит население РФ к долгой войне. Кроме того, он хочет настроить общество против переговоров.

В то же время данные разведки США свидетельствуют о том, что у российского диктатора изменились планы относительно войны в Украине. Несмотря на то, американские чиновники скептически настроены к неоднократным заявлениям о желании мира.

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