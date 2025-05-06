Трамп раскрыл план Путина — эфир День.LIVE

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратились к России с заявлением о мире в Украине. А армия РФ готовится к прорыву в двух районах Донецкой области.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Трамп: Путин склоняется к миру на фоне падения цен на нефть;
- Перемирие в Украине: Стармер и Макрон обратились к России с заявлением;
- Есть радикальные средства: Дуда уверен, что Трамп способен "дожать" Путина к миру;
- Британия готовится к нападению России: СМИ "слили" новый план обороны;
- Трамп оценил идею Путина о трехдневном "перемирии" в мае;
- Армия РФ готовится к прорыву в двух районах Донецкой области, - ISW.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Леся Забуранная — народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
- Владимир Дубовик - директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
- Петр Олещук — политолог;
- Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
- Виктор Березенко — социальный технолог, автор книги "Мастерская лжи";
- Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011);
- Владимир Бицак — заместитель председателя Сумского районного совета;
- Яна Колпакчи — младший лейтенант, заместитель командира роты по психологической поддержке персонала, 1-го механизированного батальона 23 ОМБр.
Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Путин готовит население РФ к долгой войне. Кроме того, он хочет настроить общество против переговоров.
В то же время данные разведки США свидетельствуют о том, что у российского диктатора изменились планы относительно войны в Украине. Несмотря на то, американские чиновники скептически настроены к неоднократным заявлениям о желании мира.