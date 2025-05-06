Трамп розкрив план Путіна — ефір День.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернулися до Росії із заявою щодо миру в Україні. А армія РФ готується до прориву у двох районах Донецької області.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Трамп: Путін схиляється до миру на тлі падіння цін на нафту;

Перемир'я в Україні: Стармер й Макрон звернулися до Росії з заявою;

Є радикальні засоби: Дуда впевнений, що Трамп здатний "дотиснути" Путіна до миру;

Британія готується до нападу Росії: ЗМІ "злили" новий план оборони;

Трамп оцінив ідею Путіна про триденне "перемир'я" у травні;

Армія РФ готується до прориву у двох районах Донецької області, — ISW.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Леся Забуранна — народний депутат "Слуга народу", заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;

Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Петро Олещук — політолог;

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Віктор Березенко — соціальний технолог, автор книги "Майстерня брехні";

Степан Гавриш — перший заступник РНБО (2008-2011);

Володимир Біцак — заступник голови Сумської районної ради;

Яна Колпакчі — молодший лейтенант, заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу, 1-го механізованого батальйону 23 ОМБр.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Путін готує населення РФ до довгої війни. Крім того, він хоче налаштувати суспільство проти переговорів.

Водночас дані розвідки США свідчать про те, що в російського диктатора змінились плани щодо війни в Україні. Попри те, американські чиновники скептично налаштовані до неодноразових заяв про бажання миру.