Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, финансовый аналитик Андрей Шевчишин, политолог Антон Малеев, военный эксперт Иван Ступак, медиатренер по реформе "Новая украинская школа" Сергей Чернявский, военный обозреватель Алексей Гетьман и нардеп Дмитрий Соломчук.
Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE
Среди тем эфира:
- Президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против Соединенных Штатов;
- Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с Владимиром Зеленским в Париже в среду перед заседанием "Коалиции желающих", которое состоится 4 сентября;
- Германия пока не имеет конкретных планов по отправке миротворческих войск в Украину.
Напомним, Трамп прокомментировал военный парад в Китае. Он обратился к лидерам, которые присутствовали на мероприятии.
А 3 сентября Президент Владимир Зеленский прибыл в Данию, где проведет встречу с премьер-министром Метте Фредериксен.