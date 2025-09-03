Видео
Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

3 сентября 2025 г. 13:12

Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

13:12 Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, финансовый аналитик Андрей Шевчишин, политолог Антон Малеев, военный эксперт Иван Ступак, медиатренер по реформе "Новая украинская школа" Сергей Чернявский, военный обозреватель Алексей Гетьман и нардеп Дмитрий Соломчук.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

  • Президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против Соединенных Штатов;
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с Владимиром Зеленским в Париже в среду перед заседанием "Коалиции желающих", которое состоится 4 сентября;
  • Германия пока не имеет конкретных планов по отправке миротворческих войск в Украину.

Напомним, Трамп прокомментировал военный парад в Китае. Он обратился к лидерам, которые присутствовали на мероприятии.

А 3 сентября Президент Владимир Зеленский прибыл в Данию, где проведет встречу с премьер-министром Метте Фредериксен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

