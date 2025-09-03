Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали перший заступник секретаря РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, політолог Антон Малеєв, військовий експерт Іван Ступак, медіатренер по реформі "Нова українська школа" Сергій Чернявський, військовий оглядач Олексій Гетьман та нардеп Дмитро Соломчук.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Президент Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів;

Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з Володимиром Зеленським у Парижі в середу перед засіданням "Коаліції охочих", яке відбудеться 4 вересня;

Німеччина наразі не має конкретних планів щодо відправлення миротворчих військ в Україну.

Нагадаємо, Трамп прокоментував військовий парад в Китаї. Він звернувся до лідерів, які були присутні на заході.

А 3 вересня Президент Володимир Зеленський прибув до Данії, де проведе зустріч з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.