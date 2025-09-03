Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE arrow
Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

03 вересня 2025 р. 13:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2025
Text

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Text

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Text

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2025
Text

Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Text

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Text

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 серпня 2025
Text

Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2025
Text

21:54 Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Text

17:52 Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали перший заступник секретаря РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, політолог Антон Малеєв, військовий експерт Іван Ступак, медіатренер по реформі "Нова українська школа" Сергій Чернявський, військовий оглядач Олексій Гетьман та нардеп Дмитро Соломчук.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Президент Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів;
  • Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з Володимиром Зеленським у Парижі в середу перед засіданням "Коаліції охочих", яке відбудеться 4 вересня;
  • Німеччина наразі не має конкретних планів щодо відправлення миротворчих військ в Україну.

Нагадаємо, Трамп прокоментував військовий парад в Китаї. Він звернувся до лідерів, які були присутні на заході.

А 3 вересня Президент Володимир Зеленський прибув до Данії, де проведе зустріч з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:36 Платна авторизація і страховка — як зміняться правила в'їзду в ЄС

14:35 Киянин вкусив поліцейського на вулиці — деталі від ТЦК

14:33 Нардепів каратимуть за неявку до Верховної Ради — що відомо

14:30 Оплата праці держслужбовців — нюанси нового підходу в розрахунку

14:28 Мінус ще один катер РФ – успішна операція українських моряків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:24 Тепер остаточно — Google не зобов'язана продавати Chrome

14:23 З окупації повернули 17-річного підлітка

14:17 З вікна Білого дому раптово викинули чорну сумку — Трамп пояснив

14:10 Самосів на земельній ділянці — чи можна рубати на дрова

14:06 Безпечних місць немає — депутат зробив заяву про експорт зброї

14:36 Платна авторизація і страховка — як зміняться правила в'їзду в ЄС

14:35 Киянин вкусив поліцейського на вулиці — деталі від ТЦК

14:33 Нардепів каратимуть за неявку до Верховної Ради — що відомо

14:30 Оплата праці держслужбовців — нюанси нового підходу в розрахунку

14:28 Мінус ще один катер РФ – успішна операція українських моряків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:24 Тепер остаточно — Google не зобов'язана продавати Chrome

14:23 З окупації повернули 17-річного підлітка

14:17 З вікна Білого дому раптово викинули чорну сумку — Трамп пояснив

14:10 Самосів на земельній ділянці — чи можна рубати на дрова

14:06 Безпечних місць немає — депутат зробив заяву про експорт зброї

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

06:33 Коли насправді день народження Одеси — 2 вересня чи 19 травня

1 вересня

19:43 День міста під час війни — що думають одесити про свято

29 серпня

22:33 Борщовий набір під загрозою — що буде з цінами взимку

19:43 Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

28 серпня

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

19:43 Закінчення війни в Україні через пів року — чи вірять одесити

10:21 COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

27 серпня

19:42 Нова хвиля коронавірусу — чи готові до неї одесити

06:33 Відпочинок у Кароліно-Бугазі на Одещині – яка вартість у вересні

Text

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня
Text

21:54 Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Text

17:52 Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

03 вересня 2025 р. 08:00
Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

02 вересня 2025 р. 21:54
Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2025 р. 17:52
Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

02 вересня 2025 р. 13:14
У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

02 вересня 2025 р. 08:00
Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

01 вересня 2025 р. 18:00
Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

01 вересня 2025 р. 13:06
Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

01 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації