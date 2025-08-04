Трамп разочаровался в Путине после разговоров — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Галина Янченко, политтехнолог Александр Кочетков, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, военнослужащий Игорь Луценко и адвокат Ростислав Кравец.

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Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

Советник Трампа Кит Келлог может прибыть в Украину уже в конце недели;

Лидер США Дональд Трамп заявил о разочаровании после "дружеских" контактов с Владимиром Путиным;

Турция продолжает поддерживать Украину, сохраняя открытость к диалогу;

Ермак: шанс на мир уже в этом году;

Киев просит Варшаву предоставить кредит на приобретение продукции польского ОПК, — Сибига;

Правительство начало открытый конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы, — Свириденко;

Семья главы Энерготаможни во время войны построила особняк стоимостью 70 млн грн;

Трамп может приехать в Китай;

В Германии призвали прекратить выплату социальной помощи украинским беженцам, — Bild;

Новый командующий Воздушными силами ВСУ;

Новый камуфляж в армии;

СБУ задержала российского агента в Госспецтрансслужбе Минобороны.

Напомним, в ближайшее время спецпредставитель США Стив Уиткофф должен посетить Россию с официальным визитом.

Ранее Трамп считал, что его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным должен был остановить полномасштабную войну.