Трамп разочаровался в Путине после разговоров — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Галина Янченко, политтехнолог Александр Кочетков, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, военнослужащий Игорь Луценко и адвокат Ростислав Кравец.
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Эфир Вечір.LIVE
Среди тем эфира:
- Советник Трампа Кит Келлог может прибыть в Украину уже в конце недели;
- Лидер США Дональд Трамп заявил о разочаровании после "дружеских" контактов с Владимиром Путиным;
- Турция продолжает поддерживать Украину, сохраняя открытость к диалогу;
- Ермак: шанс на мир уже в этом году;
- Киев просит Варшаву предоставить кредит на приобретение продукции польского ОПК, — Сибига;
- Правительство начало открытый конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы, — Свириденко;
- Семья главы Энерготаможни во время войны построила особняк стоимостью 70 млн грн;
- Трамп может приехать в Китай;
- В Германии призвали прекратить выплату социальной помощи украинским беженцам, — Bild;
- Новый командующий Воздушными силами ВСУ;
- Новый камуфляж в армии;
- СБУ задержала российского агента в Госспецтрансслужбе Минобороны.
Напомним, в ближайшее время спецпредставитель США Стив Уиткофф должен посетить Россию с официальным визитом.
Ранее Трамп считал, что его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным должен был остановить полномасштабную войну.