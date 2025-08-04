Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Галина Янченко, політтехнолог Олександр Кочетков, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політичний експерт Дмитро Васильєв, військовослужбовець Ігор Луценко та адвокат Ростислав Кравець.
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Ефір Вечір.LIVE
Серед тем ефіру:
- Радник Трампа Кіт Келлог може прибути до України вже наприкінці тижня;
- Лідер США Дональд Трамп заявив про розчарування після "дружніх" контактів із Володимиром Путіним;
- Туреччина продовжує підтримувати Україну, зберігаючи відкритість до діалогу;
- Єрмак: шанс на мир вже цього року;
- Київ просить Варшаву надати кредит на придбання продукції польського ОПК, — Сибіга;
- Уряд розпочав відкритий конкурс на посаду керівника Державної митної служби, — Свириденко;
- Родина очільника Енергомитниці під час війни збудувала маєток вартістю 70 млн грн;
- Трамп може приїхати у Китай;
- У Німеччині закликали припинити виплату соціальної допомоги українським біженцям, — Bild;
- Новий командувач Повітряних сил ЗСУ;
- Новий камуфляж у війську;
- СБУ затримала російського агента у Держспецтрансслужбі Міноборони.
Нагадаємо, найближчим часом спецпредставник США Стів Віткофф повинен відвідати Росію з офіційним візитом.
Раніше Трамп вважав, що його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним мала зупинити повномасштабну війну.