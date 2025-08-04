Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Галина Янченко, політтехнолог Олександр Кочетков, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політичний експерт Дмитро Васильєв, військовослужбовець Ігор Луценко та адвокат Ростислав Кравець.

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Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Радник Трампа Кіт Келлог може прибути до України вже наприкінці тижня;

Лідер США Дональд Трамп заявив про розчарування після "дружніх" контактів із Володимиром Путіним;

Туреччина продовжує підтримувати Україну, зберігаючи відкритість до діалогу;

Єрмак: шанс на мир вже цього року;

Київ просить Варшаву надати кредит на придбання продукції польського ОПК, — Сибіга;

Уряд розпочав відкритий конкурс на посаду керівника Державної митної служби, — Свириденко;

Родина очільника Енергомитниці під час війни збудувала маєток вартістю 70 млн грн;

Трамп може приїхати у Китай;

У Німеччині закликали припинити виплату соціальної допомоги українським біженцям, — Bild;

Новий командувач Повітряних сил ЗСУ;

Новий камуфляж у війську;

СБУ затримала російського агента у Держспецтрансслужбі Міноборони.

Нагадаємо, найближчим часом спецпредставник США Стів Віткофф повинен відвідати Росію з офіційним візитом.

Раніше Трамп вважав, що його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним мала зупинити повномасштабну війну.