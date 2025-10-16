Видео
Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

16 октября 2025 г. 21:45

