Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор. В Белом доме его назвали продуктивным.

Об этом не только рассказывает Дональд Трамп в прямом эфире, который можно посмотреть на Новости.LIVE.

Переговоры Путина и Трампа

Трамп выступает с важным заявлением прямо из Овального кабинета после своего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Одной из тем переговоров была война в Украине.

Напомним, пока Дональд Трамп вел разговор с Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский уже отправлялся в Вашингтон, где его ждет серия важных встреч и переговоров.

Также мы писали, что Дональд Трамп заявил о намерении основать так называемый "Фонд победы" для поддержки Украины. По его словам, источником финансирования должны стать дополнительные пошлины, введенные на импорт товаров из Китая.